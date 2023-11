Gerir os vários jantares e convívios, as intermináveis listas de compras e os presentes de última hora pode ser um verdadeiro desafio. Muitas vezes, acabamos por gastar demasiado dinheiro e a fazer mais do que devíamos, por isso terminamos a época natalícia a sentirmo-nos completamente esgotados. Se este ano desejam celebrar o Natal sem stress e sem grandes preocupações, não deixem de anotar estas dicas.

Planear com antecedência

Uma das chaves para evitar o stress durante o Natal está na organização e planeamento antecipados. O ideal é começarmos a preparação com várias semanas de antecedência. Assim, conseguimos distribuir as tarefas definidas ao longo do tempo e evitar acumulação de trabalho nos dias que antecedem o Natal.

Definir prioridades

Um passo fundamental no planeamento do Natal é a definição de prioridades. Isto envolve refletir sobre o aquilo que é mais importante nesta temporada e tomarmos decisões com base nisso.

Se uma das prioridades for passar uma época natalícia tranquila, talvez seja importante limitar o número de eventos, jantares e atividades que aceitamos. A nossa agenda para os meses de novembro e dezembro fica facilmente preenchida se não estabelecermos limites claros.

Por outro lado, se a prioridade for reduzir custos, isso certamente irá ter um grande impacto na escolha dos presentes e nas despesas gerais. Neste caso, um orçamento bem definido será uma ferramenta essencial.

Simplificar a decoração

Existem opções de decoração para todos os gostos, mas o Natal não tem de ser sinónimo de uma decoração extravagante. Optar por um estilo mais minimalista e elegante pode-nos ajudar a economizar tempo e dinheiro, sem comprometer o espírito festivo. Ao escolher elementos decorativos, podemos considerar peças simples e em tons neutros, que podem ser facilmente combinadas e complementadas com o que já possuímos em casa. Além disso, para adicionar um toque extra sem gastar muito, podemos incorporar elementos naturais, como raminhos de pinheiro e pinhas.

Fazer listas

Uma ferramenta valiosa para manter a organização durante a temporada do Natal são as listas de compras e listas de tarefas. Podemos considerar a criação das seguintes listas, para que nada fique esquecido:

Lista de decorações: enumerar todos os itens decorativos que estão em falta e precisam de ser comprados

Lista de presentes: anotar todas as pessoas para as quais desejamos comprar presentes, juntamente com ideias ou opções para cada uma

Menu e lista de compras de supermercado: para quem deseja preparar as refeições de Natal, é importante fazer uma lista de todos os pratos a confecionar, juntamente com os ingredientes necessários

Lista de tarefas domésticas: anotar as tarefas relacionadas à limpeza e organização da casa necessárias para preparar os espaços para receber visitas

Criar um orçamento

Criar um orçamento realista é essencial para evitar preocupações financeiras durante as festas de Natal. Tendo em consideração as listas de compras elaboradas, devemos determinar quanto podemos gastar em decorações, presentes e alimentos. Tendo em conta o aumento dos preços dos alimentos, pode ser difícil fazer as compras sem ultrapassar o orçamento, mas existem algumas estratégias simples que podemos aplicar e que partilho nesta publicação.

Com um orçamento bem definido, sabemos que estamos a agir de uma forma responsável e consciente em relação às nossas finanças. Por isso, torna-se numa ferramenta essencial que nos permite desfrutar do Natal com mais tranquilidade.

Fazer compras inteligentes

É possível evitar a corrida de última hora às lojas, fazendo as compras de Natal com antecedência e tranquilidade. Optar pelas compras online pode ser uma excelente estratégia, pois é mais fácil evitar distrações e restringirmo-nos ao orçamento definido.

Optar por presentes minimalistas

Presentes como experiências e subscrições podem ser uma forma eficaz de reduzir o stress das compras de Natal, ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade. Algumas ideias: um jantar num restaurante agradável, uma assinatura de serviço de streaming, uma aula de culinária, bilhetes para espetáculos, uma sessão fotográfica... Estas opções de presentes minimalistas não só nos ajudam a economizar tempo e esforço gastos em lojas e centros comerciais sobrelotados, como também reduzem a produção de resíduos e o consumo de recursos associados aos presentes mais tradicionais. Neste artigo partilho várias sugestões de presentes minimalistas e sem desperdício, para todos os gostos.

Dividir as tarefas

O Natal é uma celebração em família e é também uma oportunidade para que todos estejam envolvidos. Podemos delegar tarefas aos vários membros da família, como ajudar na preparação das refeições, montar decorações ou embrulhar presentes. Isto não só alivia a nossa carga de trabalho, como também ajuda a criar momentos especiais juntos.

Desfrutar sem a pressão da perfeição

Com tanta agitação e tarefas para completar, é normal que ocorram contratempos. Por isso, é importante manter as expectativas realistas e aceitar as imperfeições. Nunca nos devemos esquecer de que o que verdadeiramente importa no Natal é partilhar momentos especiais e criar memórias significativas. Portanto, devemos desfrutar deste período com leveza e alegria, sem nos preocuparmos tanto com atingir a perfeição.