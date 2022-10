“O futuro parecer-se-á muito mais com os últimos dois anos e meio do que com aquilo que tivemos antes” – April Rinne, futurista

Vivemos num mundo de mudança constante e generalizada. Os saberes que nos servirão a todos no mundo que se aproxima, um território de constante mudança que se tornará o novo normal, são, de acordo com a norte-americana April Rinne, “verdadeiros superpoderes”.

Regressada ao seu país natal, após visita recente ao nosso país onde fez um troço do Caminho Português de Santiago, a autora do livro Quem mexeu no meu futuro? (edição Pergaminho), fala-nos na importância da mudança. Eleita pela revista Forbes uma das “50 Grandes Futuristas”, April recorda-nos que existem muitos futuros possíveis para os quais todos estamos a contribuir a cada dia. Um provir que nos pede otimismo responsável. “O mundo enfrenta muitos desafios, alguns sem precedentes”, sublinha April Rinne, para acrescentar: “enfrentar problemas define a história humana”.

À conversa, April explica-nos o que se entende por uma mentalidade fluida e capacita-nos de ferramentas para tomarmos com decisão o comboio de um dos muitos futuros possíveis, assim como repensarmos conceitos como sucesso e carreira.

April Rinne, formada em Direito, em Harvard, tem um trabalho e reflexão centrados em temas como a economia digital, a economia circular, o futuro do trabalho, o impacto do turismo e de políticas públicas.

A April Rinne quer apresentar-se aos leitores portugueses?

Sou futurista, conselheira, cidadã global, defensora da humanidade e autora do livro Quem mexeu no meu futuro? Também acabei de regressar de Portugal, onde, para além das atividades que tinha agendadas, percorri o Caminho Português de Santiago, a partir do Porto, até Santiago de Compostela e, depois, até Finisterra. Uma experiência absolutamente fantástica.

Como futurista, o meu papel é ajudar as organizações a melhor entenderem para onde o futuro estará a ir – e como essas organizações se ‘encaixam’ nesse futuro.

Para que não haja confusões com bolas de cristal e tarot, pode explicar-nos o que faz uma futurista?

É claro. Cristais e tarot são interessantes, mas definitivamente não são a minha especialidade. Como futurista, o meu papel é ajudar as organizações a melhor entenderem para onde o futuro estará a ir – e como essas organizações se ‘encaixam’ nesse futuro. Estou a acompanhar forças à escala macro que vão além de qualquer empresa, ano, lugar ou visão de mundo. Não “prevejo” o futuro, mas ajudo as pessoas a se prepararem para muitos futuros possíveis. A propósito, adoro recordar quem me lê ou escuta de que não existe um futuro único. O futuro é uma construção feita pelo homem. Quando o futuro existe, é o presente. No entanto, existem muitos futuros possíveis para os quais todos estamos a contribuir a cada dia, quer percebamos ou não.

O meu objetivo como futurista é ajudar pessoas e organizações a contribuir para os tipos de futuro que elas gostariam de ver. Inclinarem-se para o desconhecido, experimentarem novas possibilidades, verem o potencial para um amanhã melhor e realizarem ações alinhadas.

A propósito do presente, os últimos anos entregaram-nos uma pandemia, guerra, crise económica. Em suma, não vivemos tempos fáceis. É difícil encararmos com otimismo o futuro próximo. Como comenta?

Há uma diferença entre otimismo ingénuo e otimismo responsável. Concordo que o mundo enfrenta muitos problemas e desafios, alguns deles até sem precedentes. Mas enfrentar problemas e desafios não é novidade: na verdade, define o curso da história humana. As verdadeiras perguntas que temos de colocar são: como encara esta mudança e o que está disposto a fazer para contribuir para os tipos de futuro que deseja ver?

O que vou dizer pode soar muito pessimista, mas quero afirmá-lo de uma forma edificante: o futuro parecer-se-á muito mais com os últimos dois anos e meio do que com aquilo que tivemos antes. Não me refiro necessariamente a uma pandemia, mas sim a essa sensação de mudança constante e agitação, sem saber exatamente o que se segue. Como resultado, todos nós temos a oportunidade das nossas vidas para subir de nível e remodelar os nossos relacionamentos, para mudar. Esta é a essência de uma configuração mental em fluxo.

Precisamente. A edição em língua inglesa do seu livro tem o título Flux. A que fluxo se refere?

Em inglês, a palavra fluxo significa “mudança constante”. Não como uma simples mudança, mas sim mudança após mudança. Uma mudança implacável, o que torna difícil saber o que acontece no momento seguinte. O fluxo acompanha a incerteza, a ambiguidade e as incógnitas.

Aqui está um detalhe divertido: embora a maioria das pessoas conheça o fluxo como um substantivo, conforme descrito acima, também é um verbo. Em inglês “to flux” [em português, algo como fluidificar] significa “aprender a tornar-se fluído”. Adoro essa perspetiva, porque o mundo está em fluxo [substantivo] e todos nós precisamos de aprender a fluir [verbo].

Sabemos que a mudança é algo de universal. Estamos, como espécie, aptos, nos planos físico e intelectual, a enfrentar alterações tão rápidas e profundas como as que hoje encontramos?

De fato, como muitas pessoas já o disseram antes de nós, não há nada de novo na mudança. Na verdade, sem mudança nenhum de nós existiria hoje. No entanto, atualmente, estamos diante de muitas mudanças. Podemos argumentar se estamos perante mais mudança do que alguma vez estivemos, mas é verdade que a tecnologia nos torna conscientes de mais mudanças do que nunca. No passado, não era possível saber, ao instante, sobre milhares, se não mais, de diferentes mudanças a decorrerem do outro lado do mundo. Isso é avassalador para o cérebro humano e pode comprometer o nosso bem-estar, principalmente se forem mudanças que podem suscitar nas pessoas ansiedade ou preocupação.

Para não apenas sobreviver, mas prosperar, os humanos terão de aprender a construir um relacionamento mais saudável com a mudança. É disso que trata o livro Quem mexeu no meu futuro? Na verdade, tenho grande esperança nas nossas habilidades para melhorar esse relacionamento. Isso não acontecerá por si só – portanto, todos nós temos uma responsabilidade, para connosco e para com os outros – mas está inteiramente ao nosso alcance, se estivermos à altura da ocasião.

A April fala-nos no seu livro em oito superpoderes. Que capacidades são estas?

Os oito superpoderes são as práticas, habilidades, o saber prosperar em constante mudança. Cada um destes superpoderes preenche um capítulo do meu livro. Pode pensar neles como uma ementa, não um programa de estudo: embora cada um seja independente, eles também podem ser trabalhados em conjunto. O melhor conselho que posso dar é simplesmente: seguir a sua curiosidade em termos de qual destes superpoderes desperta mais o seu interesse.

Os superpoderes são contraintuitivos. Muitos vão em contramão ao que a sociedade nos disse, por exemplo sobre sucesso, expectativas, controlo e assim por diante. Mas aqui reside o que é importante: todos os superpoderes são muito mais adequados num mundo e num futuro em fluxo.

Quer desvendar-nos esses superpoderes?

Claro. O primeiro diz-nos: “corra mais devagar”. Para prosperar num mundo acelerado, diminua seu próprio ritmo. O segundo superpoder incita-nos a “Ver o que é invisível”. Quando a vida lhe parece embaciada ou o futuro é incerto, mude o seu foco do que é visível para o que é invisível.

Ponto três: “perca-se”. No cenário de mudança, perder-se é encontrar o caminho. Como quarto superpoder encontra “comece com confiança”, ou seja, quando a confiança fraquejar, assuma boas intenções.

O quinto superpoder diz-nos “conheça o seu suficiente”. Num mundo que luta incansavelmente por mais, conheça aquilo que lhe é suficiente. “Crie seu portfólio de carreira”, é o sexto superpoder. Para ter sucesso e satisfação neste mundo em constante mudança, trate a sua carreira como um portefólio, a precisar de “cura” em vez de se apresentar como um caminho a seguir.

“Seja ainda mais humano (e sirva a outros humanos)” é apresentado como o sétimo superpoder. Ou seja, num mundo com mais robôs, a sua chave para prosperar é assumir-se ainda mais humano e usar a sua humanidade para ajudar os outros.

Finalmente, “esqueça o futuro” é o oitavo superpoder. Na prática, o que digo é que deixar ir o futuro permite que um futuro melhor surja. Isso é o oposto de desistir. É sobre o que podemos versus o que não podemos controlar e como podemos libertar o melhor que há em nós.

Um dos superpoderes que indica é “esquecer o futuro”. Como podemos esquecer algo que ainda não aconteceu?

Está absolutamente correto, pois o “futuro” é uma construção feita pelo homem, na verdade não existe. No momento em que existe, é o presente. Como referi anteriormente, procuro ajudar as pessoas a entenderem que precisamos de parar de tentar (ou mesmo querer) “prever o futuro”. Não existe um futuro, mas sim muitos futuros possíveis, para os quais todos contribuímos todos os dias. Devemos, sim, nos concentrarmos mais em contribuir para os tipos de futuros que gostaríamos de ver e nos prepararmos para muitas possibilidades diferentes, em vez da busca impossível da previsão.

Quer explicar-nos qual é a sua definição de sucesso? Não é aquilo que normalmente associamos a sucesso.

A minha definição de sucesso é tornar o seu eu completo e autêntico. Ou seja, não aquilo que a sociedade lhe diz que “deveria” ser, mas o que o traz mais vivo e aproveitar os seus dons únicos, dedicar-se a servir os outros e contribuir para o tipo de futuro que deseja. Desenvolver os seus superpoderes está diretamente alinhado com o seu sucesso.

Em que seres humanos nos tornamos depois de lermos o seu livro?

A minha esperança é que o leitor se torne mais “fluído”, a sua capacidade de ver todas as mudanças com uma lente diferente, a partir de um lugar de esperança em vez de o fazer com medo, e de abraçar toda a incerteza como uma possibilidade. Porque tanto o mundo de hoje quanto o futuro estão em fluxo.

Finalmente, quer contar-nos uma história pessoal em que tenha aplicado na prática os superpoderes que apresenta no seu livro?

Na realidade, uso os superpoderes todos os dias, muitas vezes por dia, e até mesmo durante o sono. Há momentos em que eu os uso para tomar uma decisão importante, ou dar uma palestra, ou ajudar um amigo. Em certas ocasiões uso-os para cuidar do meu próprio bem-estar e perspetiva. Por exemplo, hoje em dia é fácil sentirmos exaustão e sobrecarga. Nesses momentos, canalizo a minha atitude para um “corra mais devagar” [superpoder 1] e “conheça o seu suficiente” [superpoder 5]. Há momentos em que me pedem para ir além da minha zona de conforto – então eu “perco-me” (superpoder 3].

Recentemente, como referi ao abrir esta nossa conversa, fiz o Caminho Português de Santiago e, aí, consegui usar todos os superpoderes. Quando eu diminuía a velocidade [correr mais devagar], conseguia ver coisas [ver o que é invisível] que perderia de outra forma, incluindo coisas sobre mim, os meus sentimentos e objetivos e assim por diante. Consegui ser mais humana, o que, por sua vez, me ajudou a relacionar-me com os outros. Finalmente “deixo ir”, ao perceber que o objetivo do Caminho não é chegar a Santiago como destino, mas sim o Caminho (viagem) da vida.