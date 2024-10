Todos nós somos super-heróis! Todos nós vencemos, diariamente, desafios e batalhas que a vida nos apresenta. Multiplicamo-nos em tarefas e conseguimos cumprir, diariamente, vários papéis que às vezes parecem inconciliáveis. Mas, de acordo com as caraterísticas especiais do nosso signo do Zodíaco, todos nós somos ainda dotados um "superpoder" especial, algo que nos destaca de todos os outros. Confira o seu!

Carneiro

Graças à sua coragem, à sua determinação e à garra com que encara a vida e cada desafio que ela lhe apresenta, Carneiro tem o superpoder de inspirar os outros e fazê-los acreditar que tudo é possível: QUERER É PODER. A forma como vive a sua vida contagia com a sua energia positiva todos os que o rodeiam, ajudando-nos a acreditar nos seus sonhos e a, tal como ele, irem em busca da sua realização.

Touro

O superpoder de Touro é a sua capacidade de resistência. Por ser tão obstinado, nunca desiste daquilo que quer, mesmo que tudo e todos lhe façam crer que é impossível. A sua determinação é tão grande que suporta mesmo as situações mais adversas, sem nunca desistir.

Gémeos

Gémeos tem o superpoder de aceitar as suas próprias vulnerabilidades e usá-las como forças na sua vida, sendo sempre capaz de encarar o melhor de cada situação. O seu otimismo é uma força que o ajuda a ultrapassar tudo aquilo que enfrenta, e a sua flexibilidade e rapidez de raciocínio ajudam-no a dar sempre a volta por cima de todos os obstáculos.

Caranguejo

Caranguejo tem uma sensibilidade exacerbada, que lhe dá o superpoder de derreter até o coração mais gelado e de entrar até na fortaleza mais bem guardada. A sua criatividade prodigiosa ajuda-o a encontrar sempre uma solução airosa para os problemas, suportando os fardos mais duros da sua vida.

Leão

Leão é um rei, um guerreiro e um vencedor. Tem o superpoder de abraçar qualquer batalha e encará-la de frente, recusando ser vencido em qualquer situação. A intensa luz interior que brilha dentro de si e a chama ardente que o move são uma força inspiradora para a sua vida e para a vida dos outros.

Virgem

Virgem tem o superpoder da cura, e veio ao mundo com a forte missão de confortar, cuidar e curar dos outros. A sua natureza sensível capta facilmente as mensagens mais subtis, sabendo instintivamente o que deve ser feito, e como. Muitas vezes tem laços kármicos com as pessoas mais importantes da sua vida, para quem desempenha o papel de curador.

Balança

Balança tem o dom e o superpoder de colocar as pessoas em contacto umas com as outras, de criar ligações, de conectar. Tem uma aptidão natural para relações públicas e é, simultaneamente, um apaziguador e um diplomata natural.

Escorpião

O superpoder de Escorpião é o dom da metamorfose, a capacidade de se regenerar mesmo depois de "destruído". Nunca se dá por derrotado e não tem medo de correr riscos nem de ter de começar de novo, quantas vezes forem necessárias. É um verdadeiro "renascido", e esse é o seu grande superpoder.

Sagitário

Sagitário tem a capacidade natural de ler a mente das pessoas, porque é um profundo conhecedor da natureza humana. Por esse motivo, tem o superpoder de ajudar os outros, levando sempre alegria e esperança àqueles que atravessam momentos de maior tormento. Graças ao seu espírito intrépido e aventureiro, encara sempre os desafios com fé e esperança e inspira os outros a manterem a cabeça erguida.

Capricórnio

Capricórnio tem o superpoder de organizar mesmo o ambiente mais caótico e de se empenhar, de corpo e alma, em qualquer projeto, fazendo-o crescer. Supera os períodos de crise graças à sua tenacidade e o seu caráter empenhado faz com que, leve o tempo que levar, ele chegue sempre onde se propôs chegar.

Aquário

Aquário tem uma paixão pela vida que se torna num superpoder porque o ajuda a transpor qualquer barreira e a ver sempre o melhor das pessoas e das situações. A sua capacidade mental é notável e faz com que seja sempre otimista em relação ao futuro, criando portas onde só existiam muros.

Peixes

Poderosamente sensitivo, Peixes tem na sua intuição o seu maior superpoder. Tem um espírito elevado acima das atribulações mundanas e das quezílias materiais, consegue ver com altruísmo e abnegação e sabe cuidar instintivamente de quem mais precisa de amparo. A sua dedicação é, sem dúvida, um superpoder.