“É desde cedo que se criam os bons hábitos que se levam para toda a vida”. Esta é uma frase que ganha um especial sentido quando olhamos para os objetivos e metas da Escola Missão Continente (EMC), o programa educativo da Missão Continente. Inerente a este projeto está a promoção e sensibilização para um estilo de vida saudável em comunidades escolares que vão desde o Pré-Escolar ao 1.º Ciclo do Ensino Básico. O mesmo é dizer que com a EMC as nossas crianças são motivadas, através de conteúdos pedagógicos e interações com profissionais de saúde, entre outros, a abraçarem comportamentos e hábitos que promovam vidas mais saudáveis.

Um programa que desafia a comunidade docente à inscrição até 10 de novembro de 2024. Esta inscrição irá permitir o acesso às atividades e conteúdos lúdico pedagógicos. Cada turma deve ser inscrita individualmente. Também os encarregados de educação são convidados a participar. Como? Ao motivarem e informarem os professores a inscreverem as suas turmas neste programa. Não faltam argumentos a favor da EMC como veremos de seguida.

Um programa assente em três pilares

1. Promoção de uma alimentação saudável

Em resumo, uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para a criação de gerações mais saudáveis e felizes.

Como?

Através de iniciativas didáticas e educativas junto dos mais novos

Ao longo do Programa, a EMC aborda temas fulcrais quando falamos de bons hábitos alimentares que contribuem para uma vida saudável: a importância do consumo regular de frutas e legumes, a necessidade de reduzir a ingestão de sal e açúcares, entre outros.

Que impacto tem a Escola Missão Continente (EMC) na vida dos alunos? A EMC, em articulação com o Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDDS), está a desenvolver um Estudo Científico de Medição de Impacto (a quatro anos) com o objetivo de compreender de que forma o programa educativo impulsiona a adoção de comportamentos mais saudáveis. Assim, através da avaliação às turmas envolvidas no estudo, foi possível perceber que a Escola Missão Continente já impulsionou: + 12% no consumo de fruta; + 9% no consumo de legumes; - 11% no consumo de refrigerantes.

2. Adoção de um estilo de vida ativo

A atividade física é essencial para o desenvolvimento de uma Geração Saudável, possuindo muitos benefícios para a saúde física e mental.

Como?

A prática de exercício físico em diferentes circunstâncias e condições é condição essencial para um estilo de vida saudável. A EMC incentiva as crianças e jovens a adotar um estilo de vida ativo, através da partilha de conteúdos e materiais didáticos.

3. Incentivo a um consumo consciente

A sensibilização para o consumo consciente é um dos propósitos do Programa.

Como?

O desenvolvimento de uma sociedade sustentável e mais justa só é possível com escolhas informadas, tanto ao nível da alimentação, como nos hábitos de consumo diários, e através de comportamentos responsáveis. Na prática, há que combater o desperdício alimentar com práticas facilmente adotadas no contexto doméstico e na comunidade.

O Programa Educativo da Escola Missão Continente

Ao longo do ano letivo, a EMC disponibiliza às Escolas diversas iniciativas e conteúdos lúdico-pedagógicos no âmbito da promoção do estilo de vida saudável.

Entre os divertidos conteúdos que apelam à participação em grupo e individual, o ano letivo de 2024/2025 vai contar com:

Como foi o último ano letivo da Escola Missão Continente? A EMC marcou presença em todo o território nacional e envolveu: 873 escolas, 97.214 alunos e 7789 professores.

- Desafios, passatempos e muitas surpresas;

- Visita do Embaixador à Escola;

- Visita de Estudo às lojas Continente.

- Sessões online – síncronas - com convidados que miúdos e graúdos tão bem conhecem.

Neste novo ano letivo, a EMC traz ainda duas novidades:

- Uma nova plataforma online para acesso a conteúdos EMC, destinada a professores e alunos;

- Visitas de estudo a produtores do Clube de Produtores Continente.

Junte-se ao movimento que está a promover uma mudança real junto das nossas crianças.