Há números que nos apelam a refletir. Ainda mais, quando estes números têm impacto nas nossas vidas, no bem-estar dos que nos estão próximos e do planeta. Sabia que, por ano, são desperdiçados 1/3 dos alimentos produzidos no mundo? Isto traduz-se num assombroso número: 2,5 milhões de toneladas de alimentos conhecem o lixo a cada 365 dias. Portugal não é uma exceção nesta equação de perda.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), mais de metade do desperdício de alimentos acontece nas nossas casas. O que significa que está ao nosso alcance travar este fenómeno com custos elevadíssimos sociais, económicos e ambientais. Há mudanças realmente simples que podemos adotar no quotidiano. Não é uma palavra de retórica. Os comportamentos que podemos adotar no sentido de invertermos este cenário não nos exigem gastos acrescidos, juntar mais horas de trabalho ao nosso tempo, tantas vezes contado ao minuto, ou mudanças radicais no nosso estilo de vida. Acresce que menos desperdício também pode significar mais saúde. Vamos, de seguida, perceber porquê.

Um e-book gratuito que apela a viver sem desperdício

Para quem já evita o desperdício alimentar ou precisa de uma desculpa para iniciar um caminho nesse sentido, a Missão Continente, no âmbito do seu objetivo de sensibilizar para hábitos de consumo mais conscientes e sustentáveis, acaba de lançar o e-book gratuito Missão: Viver sem Desperdiçar (para descarregar aqui), repleto de informação e dicas para o planeamento das refeições e das compras, a organização da despensa e frigorífico e a conservação dos alimentos. As sobras não são lixo, são a possibilidade de prepararmos novas e nutritivas refeições.

Sabe o que é o consumo responsável? Ajuda-nos a fazer escolhas mais alinhadas com o ambiente e a comunidade onde estamos inseridos. Da produção e distribuição ao descarte, passando pela utilização plena do produto, é importante conhecer todo o processo. Antes de comprar, responda às questões:

- Por que preciso de comprar?

- De onde vem o que quero comprar?

- Onde vou comprar? Como vou usar?

- Depois de usar, como vou descartar? Fonte: e-book Missão: Viver sem Desperdiçar

Um e-book que não esquece um tema fundamental: Sabia que o equilíbrio nutricional é um conceito-chave para evitar o desperdício alimentar? Durante as refeições, há que evitar “ter mais olhos do que barriga” para garantir uma alimentação equilibrada e não deixar que no prato fiquem as chamadas sobras. Um prato, para ser saudável, deve ser composto por uma fonte de proteína (como a carne, o pescado/ovo ou as leguminosas), uma fonte de hidratos carbono complexos (como as massas, o arroz ou a batata) e complementado por uma porção de hortícolas (salada, legumes cozidos ou salteados ou sopa).

Cinquenta e seis páginas de conselhos para alimentação mais consciente

1. Criar receitas deliciosas e para toda a família e amigos

Contas feitas, o e-book Missão: Viver sem Desperdiçar, apresenta perto de duas dezenas de receitas, das entradas aos petiscos, dos principais às sobremesas. Entre as propostas, há as imperdíveis Maionese vegan de talos de brócolos, Empada familiar e Banana bread com cascas de banana. Receitas desenvolvidas pela equipa de nutrição do Continente.

Para que tenhamos mão certeira na hora de cozinhar, as receitas chegam acompanhadas de dicas úteis. Eis um exemplo: Sabia que pode fazer uma água aromatizada, nutritiva e hidratante? Basta colocar água num jarro e algumas ervas aromáticas e/ou especiarias.

créditos: Missão Continente

2. Reduzir o desperdício alimentar em casa:

Tão importante como cozinhar de forma consciente, é saber fazer uma gestão eficiente dos alimentos adquiridos. Há que armazenar e conservar bem para perder menos alimentos acondicionados na despensa, nos armários e no frigorífico (já pensou na utilidade de embalar a vácuo? O e-book Missão: Viver sem Desperdiçar detalha este método). Saiba o que pode, ou não pode, consumir fora de validade, aprenda a identificar os alertas de perigo em produtos não embalados.

Já conhece as Caixas Zero Desperdício? Estão disponíveis em várias lojas Continente, junto dos frescos, disponibilizando produtos em excelentes condições de consumo a um preço mais acessível. Além de um ótimo negócio, estas caixas constituem uma forma eficiente de evitar o desperdício de alguns produtos essenciais e úteis nas suas receitas.

3. Fazer as compras de forma mais consciente:

Compras conscientes são sinónimo de refeições planeadas, de conhecimento sobre o ciclo natural dos alimentos e a sua sazonalidade. Tal pode significar menos intervenção tecnológica e uma quantidade muito reduzida de pesticidas, agrotóxicos e conservantes. O Continente é o único retalhista em Portugal com a “Certificação Resíduo Zero Desperdício”? Ao fazermos as nossas compras, há que prestar atenção à pegada ecológica: priorizar produtos com menos embalagens ou com embalagens amigas do ambiente.

Em suma, sempre que descartamos um produto, estamos a desperdiçar recursos, tempo e dinheiro. Eliminar o desperdício alimentar é uma missão que começa com ligeiras mudanças. Pequenas ações podem mesmo mudar o mundo. Um e-book pode também fazer a diferença.