Bolinhos de Natal

Se a pastelaria é um dos seus talentos, aposte no seu dom e ofereça biscoitos, um bolo ou cupcakes alusivos à época natalícia. Inspire-se na seguinte receita de bolachas de gengibre:

Para prepará-las misture 300 g de farinha de trigo sem fermento, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de sal fino. De seguida, acrescente uma colher de chá e meia de gengibre em pó, outra de canela, meia colher de chá de cravinho e mais uma de noz-moscada. À parte, bata 150 g de açúcar mascavado com 100 g de manteiga sem sal e adicione um ovo e quatro colheres de sopa de xarope de ácer. Junte esta mistura aos ingredientes secos e amasse com as mãos. Assim que obter uma textura homogénea e moldável, envolva a massa em película aderente e deixe-a no frigorífico durante cerca de uma hora. Após esse tempo, estique a massa com um rolo, e corte-a com a ajuda de formas ou do bocal de um copo de vidro. Leve as bolachas ao forno a 200 ºC durante sete a dez minutos.

Ambientador para o carro

Este é o presente ideal para os amantes de condução. Não há ninguém que não goste de ter o seu automóvel a cheirar bem. Por isso, não há como errar com este ambientador com cheirinho a lavanda, limão, eucalipto, laranja ou qualquer outro aroma que goste.

Para fazê-lo basta desenhar, num pedaço de tecido ou feltro, uma figura relativa ao natal, como uma árvore, uma estrela ou um anjinho. Recorte a forma duas vezes e cole as duas partes. Antes de colar o topo da figura, insira uma fita nesta zona, com largura suficiente para depois pendurá-la no espelho do carro, tal como na imagem. Assim que estiver tudo bem colado e seco, embeba a figura num óleo essencial à sua escolha e decore-a ao seu gosto após o óleo secar também.

Quadro de memórias

Nada melhor para celebrar o Natal em casal do que com um presente que recorda as boas memórias que criaram juntos. Num quadro de cortiça ou magnético, disponha elementos que remetam aos bons momentos que passou com o seu amor até então. Cartões de restaurantes, fotografias e bilhetes de viagem, cinema, concertos, museus, entre outros são alguns dos itens que pode juntar ao quadro. Na parte de trás, cole um cordel ou uma fita-cola própria para colocar o quadro na parede. Não se esqueça de juntar um conjunto de pioneses ou ímans para que o destinatário desta prenda criativa possa também adicionar as suas memórias preferidas.