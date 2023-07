A crescente atenção à sustentabilidade está a influenciar a compra de produtos em 2ª mão em diferentes categorias, como mostra o recente estudo da Swappie, marca europeia líder na compra e venda de iPhones recondicionados, e da Kantar, com 48% dos portugueses a escolher mais produtos em 2ª mão do que nos últimos cinco anos.

Ao analisar as tendências de consumo recentes, é perceptível que os consumidores estão a olhar cada vez mais para soluções alternativas. Os produtos em 2ª mão estão a ser mais procurados do que no passado e, para além de serem mais económicos, o facto de serem sustentáveis está a ganhar destaque, sendo este o segundo maior motivo pelo qual os portugueses escolhem estes produtos. Além disso, 40% dos consumidores refere a sustentabilidade como fator principal para escolher bens em 2ª mão.

As compras em 2ª mão em Portugal são encabeçadas por livros (45%), roupa (40%) e mobiliário (38%). No entanto, aparelhos eletrónicos em 2ª mão ainda não são tão consumidos como outros. De facto, segundo o estudo, produtos tecnológicos como smartphones, televisões ou computadores portáteis são considerados no total por 41% da população.

Apesar de 17% dos portugueses confessar que não sabem a diferença entre produtos em 2ª mão e recondicionados, e de 22% não ter a certeza sobre esta diferenciação, o estudo da Swappie conclui que 61% da população conhece o conceito de recondicionado, mas ainda há muitas oportunidades a explorar para criar uma economia circular saudável em Portugal.

“Segundo o relatório do E-Waste Monitor das Nações Unidas, em 2030 teremos acumulado 75 milhões de toneladas de lixo eletrónico a nível mundial, por isso é fundamental mudarmos a forma como consumimos tecnologia já hoje. Produtos em 2ª mão e recondicionados são uma opção melhor para o planeta e mais acessíveis para os utilizadores, reforçando a economia circular ao estender o tempo de vida útil destes smartphones e outros aparelhos”, afirma Luísa Vasconcelos e Sousa, Country Manager da Swappie em Portugal.

A sustentabilidade tem um papel fundamental nos hábitos de consumo e já está a impactar de forma positiva uma mudança na compra de diferentes produtos. No entanto, apesar de mais conscientes para problemáticas ambientais, os consumidores ainda não escolhem comprar tecnologia em 2ª mão tanto como outras categorias de produtos. Para mudar esta perceção e com a missão de generalizar o consumo produtos recondicionados, a Swappie acredita que é crucial as marcas oferecerem aos consumidores opções seguras e de confiança para comprarem smartphones recondicionados, contribuindo para reforçar a economia circular na indústria dos telemóveis e assumindo um papel importante na sustentabilidade do quotidiano.