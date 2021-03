A Clé de Peau Beauté, marca de luxo de produtos para a pele e maquilhagem, divulgou o terceiro "Power of Radiance Awards" (O Poder do Brilho) como parte do seu compromisso filantrópico de longo prazo de defender a educação de meninas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) como essencial para que tenham um futuro melhor.

No ano passado, devido à COVID-19, a educação foi interrompida. A nossa maior dependência da tecnologia também deixou claro que o futuro exigirá um maior foco nos campos STEM para a próxima geração de meninas obter sucesso e prosperar, motivo pelo qual a Clé de Peau Beauté toma medidas significativas para oferecer resultados tangíveis através do apoio à educação relacionada à STEM.

O compromisso filantrópico de longo prazo da Clé de Peau Beauté inclui o "Power of Radiance Awards" e uma parceria plurianual com a UNICEF para apoiar o programa de igualdade de género. O "Power of Radiance Awads" de 2021 homenageará Alyona Tkachenko do Cazaquistão, que fez várias contribuições defendendo e oferecendo acesso à educação STEM de qualidade a meninas e jovens no seu país. Através deste programa, a Clé de Peau Beauté tem como objetivo capacitar meninas e mulheres a tomar uma postura proativa na promoção de uma diferença positiva para o mundo.

Infelizmente, o acesso às oportunidades frequentemente depende das origens socioeconómicas, sociais e comunitárias dos indivíduos. No entanto, aumentar o avanço de meninas e mulheres em áreas STEM pode ajudar a equipá-las com as habilidades para garantir empregos com melhores salários no futuro e, por sua vez, impulsionar o avanço socioeconómico para as suas comunidades.

A educação é a chave para libertar o potencial de meninas, abre possibilidades infinitas e pode inspirar contribuições positivas para a comunidade global. No entanto, muitas meninas no mundo inteiro ainda não têm a oportunidade de frequentar o ensino secundário devido a barreiras como casamento precoce, pobreza, discriminação e preconceito de género. O acesso à educação STEM pode ajudar a combater estas barreiras e permitir que as meninas reivindiquem o futuro que escolherem.

"Desde março de 2019, a Clé de Peau Beauté celebra as mulheres que contribuíram para impulsionar mudanças positivas nas suas comunidades através da educação e do empoderamento com o Power of Radiance Awards. Este é o terceiro ano que temos o privilégio de reconhecer estas mulheres excecionais, e tenho a honra de celebrar a premiada deste ano, Alyona Tkachenko. A sua defesa para que a educação STEM fosse incorporada no currículo do Cazaquistão tocou a vida de mais de 500.000 meninas. As suas conquistas são a prova de que cada pessoa tem o poder de transformar não apenas o mundo para ela mesma, mas também para as pessoas ao seu redor", afirmou Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko é a promotora do Hour of Code no Cazaquistão, trazendo o programa para o seu país em 2014 para inspirar estudantes a aprender programação, especialmente meninas. Alyona lutou para tornar o Hour of Code acessível a meninas em ambientes urbanos e rurais ao trabalhar com o governo nacional e regional para implementar o programa em escolas do Cazaquistão.

Além do seu trabalho educacional, Alyona aproveitou a sua própria experiência em STEM para co-fundar a Nommi, uma startup móvel de acesso gratuito gerida pelo Cazaquistão. A falta de conectividade pode piorar as lacunas na educação, como tal a Nommi foi fundada para resolver este problema fornecendo internet em todos os lugares, especialmente nas áreas rurais. Alyona acredita fortemente que a STEM é uma ferramenta crucial para a inovação e quer incentivar outras mulheres a procurá-la como um campo de estudo.

"Estar envolvida em STEM e aprender diferentes lados da ciência da computação abriu muitas portas e permitiu-me aproveitar oportunidades interessantes que vieram até mim. Através do meu trabalho e defesa, espero dar aos jovens uma compreensão mais clara das possibilidades que a educação STEM pode oferecer. O meu sonho é ajudar a oferecer ferramentas para as meninas aproveitarem ao máximo o seu potencial e não aceitar os limites que lhes são impostos, independentemente do seu histórico. Receber o prémio Power of Radiance irá ajudar-me a transformar o Hour of Code do Cazaquistão e, em última análise, garantir uma representação mais igualitária das meninas em STEM", disse Alyona.

Como destinatária do "Power of Radiance Award" de 2021, Alyona receberá uma quantia em dinheiro que poderá ser doada à causa escolhida para promover o seu impactante trabalho em STEM.

O poder de iluminar o mundo está dentro de cada indivíduo e, através do "Power of Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté apoia as meninas e mulheres do mundo todo à medida que elas transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e comunidades.