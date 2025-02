A Volvo Cars recebeu o Sandy Myhre Award, um prémio criado pela WWCOTY, que reconhece fabricantes de automóveis que promovem a inclusão das mulheres em áreas como o local de trabalho, o design de produtos e as campanhas publicitárias. O prémio também visa sensibilizar a indústria automóvel para as necessidades e preferências das mulheres na mobilidade.

A WWCOTY é composta por 82 jornalistas mulheres de 55 países e representa publicações que alcançam mais de 500 milhões de leitores a nível global.

O júri destacou o compromisso da Volvo Cars com as mulheres, mencionando a integração feminina no mercado de trabalho, a utilização de manequins grávidas em testes de segurança desde 1995 e a parceria com a organização Girls Who Code em 2023, para diminuir a disparidade de género na tecnologia.

A Volvo foi também reconhecida pelos esforços em promover a igualdade salarial e de oportunidades, além das iniciativas que apoiam as mulheres a conciliar carreira e família. A marca trabalha para entender as necessidades das mulheres como condutoras e desenvolver veículos que atendam a todos os géneros, incentivando também a próxima geração de mulheres nas áreas de tecnologia e inovação.

O Sandy Myhre Award marca um momento importante na história da Volvo Cars e reflete o impacto das suas ações na criação de uma indústria automóvel mais inclusiva.