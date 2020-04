"Saúde Perfeita", Deepak Chopra

É o primeiro manual de Ayurveda, a medicina mais antiga de que há conhecimento. A Ayurveda é a ciência irmã do ioga, que fornece o estilo de vida para atingir a saúde perfeita entre ioga, alimentação, meditação, massagens. Este livro explica como restabelecer o equilíbrio essencial do corpo com a Natureza. Um básico.

"Mulheres que correm com lobos", Clarissa Pinkola Estes

Clarissa reúne contos, fábulas e mitos de diversas tribos do mundo todo, algumas já quase esquecidas. A premissa do livro é a noção de que a mulher foi domesticada por séculos de patriarcalismo, perdendo a sua essência mais selvagem e primária: a de loba.

"Luz sobre a vida", BKS Iyengar

"Quando eu pratico, sou um filósofo. Quando eu ensino, sou um cientista. Quando eu demonstro, sou um artista - BKS Iyengar".

Um livro essencial para o ioga de um dos grandes mestres da atualidade. Iyengar traduz de forma perceptível, os conceitos da filosofia hindu usando as situações da vida que nos são tangíveis.

Filipa Veiga, professora de Ioga e Coach de Ayurveda créditos: Filipa Veiga

"One simple thing. A new look at the science of Yoga and how it can transform your life", Eddie Stern

Uma explicação simples e profunda sobre como afinal o ioga funciona em nós, numa linguagem ocidental e acessível até aos mais céticos. Porque afinal estamos a falar de transformar as nossas vidas, dar-lhe uma nova direção, aquela que afinal nos trouxe aqui.

"Radiant", Mafalda Pinto Leite

Neste livro temos tudo um pouco sobre o que é mais do que urgente conhecermos como nos alimentar. A abordagem do "dentro para fora" como fala a Mafalda revela a magia curativa dos alimentos integrais, crus, energéticos, para uma saúde radiante.

"Practice You", Elena Brower

Um livro que não é um livro, é uma viagem a nós, uma meditação, um journal. Dá gosto pegar nele; espelha-se uma energia de luz e sabedoria que fica em nós. Tenho sempre ao meu lado para tirar umas notas.