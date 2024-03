A operar desde 1988 em Portugal, a La Redoute oferece agora uma nova opção de pagamento: a "Pay in 3", que permite aos consumidores pagar online em três prestações e sem juros. Para além disto, e devido à parceria com o serviço de pagamentos sueco, a experiência de compra na plataforma da marca francesa também deverá estar melhor pois protege mais o comprador e oferece funcionalidades como notificações de baixa de preços, pontos de recompensa e preços exclusivos.

Para quem ainda não está familiarizado com a Klarna, que opera em Portugal desde 2021, saiba que se trata de um meio de pagamento que nos permite comprar a crédito sem cartão.

Para tal, precisamos de descarregar a aplicação, registar e associar um cartão bancário. Sempre que quiser fazer uma compra com este serviço será gerado um número de cartão virtual. Para quem usa MB Way ou Revolut, nada de novo. A especificidade da Klarna é mesmo a opção Pay in 3.

Por ser uma das opções mais procuradas por quem usa a app, falámos com Alexandre Fernandes, Country Manager da Klarna para Portugal e Espanha, para que quem ainda não está familiarizado com este serviço consiga perceber melhor o seu funcionamento e evolução no mercado português.

O “Pay in 3” é a possibilidade de efetuar o pagamento em três prestações, certo?

Certíssimo. Trata-se da solução Klarna que permite pagar as compras em três prestações fixas, sem juros ou taxas associadas, quando pagas dentro do prazo previsto. O consumidor que quer comprar um artigo de 90€, paga logo a primeira prestação de 30€ no ato da compra, e as duas restantes de igual valor nos dois meses seguintes.

A Klarna entrou no mercado português em 2021. Qual é o número de clientes/registos que tem em Portugal?

Contamos já com mais de 2.300 marcas parceiras no mercado português que já disponibilizam as opções de pagamento com a Klarna. Em Portugal já trabalhamos com a Prozis, Tradeinn, Sklum, PCDiga, Showroomprive, O Boticário, Boutique dos Relógios, Gato Preto, Samsung, Xiaomi, About You, Parfois entre outras. Airbnb, Grupo Sacoor, Ticketline, Decathlon ou La Redoute são outros exemplos.

Contamos ainda, atualmente, com mais de 400.000 utilizadores em Portugal.

E quais os requisitos para poder fazer compras com a Klarna na La Redoute?

Escolher o(s) produto(s) e, no ato de pagamento, escolher a opção Pay in 3 com a Klarna, em compras com preços entre 35€ e 3.000€ euros.

E em que consiste a “experiência de compra segura” e “proteção do comprador”?

Estamos focados em proteger os consumidores do sobreendividamento com credit checks por compra. Assim, ao contrário de um cartão de crédito, em que um consumidor pode endividar-se automaticamente com um valor que varia entre os €2.000 e os €5.000, connosco o check é por compra.

Além disso, com a Klarna, os consumidores podem verificar as suas compras e planos de pagamento em tempo real para controlarem o seu orçamento com facilidade. Verificamos ainda o histórico de pagamentos sempre que uma nova solicitação de pagamento é feita, para garantir que os consumidores podem fazer os seus pagamentos a tempo e evitar que se endividem.

Na Klarna, levamos o sobreendividamento muito a sério. Oferecemos aos clientes uma alternativa mais justa e sustentável às opções de crédito tradicionais que são mais caras. As nossas soluções de pagamento são sem juros, o parcelamento é claramente explicado e as nossas condições são transparentes. Mais de 99% dos clientes da Klarna reembolsam os seus pagamentos integralmente.

No entanto, este ainda não é o caso para toda a indústria. É por isso que apoiamos a regulamentação proporcional da indústria do BNPL, que, se bem pensada, beneficiará os consumidores que usam estas soluções e aumenta a escolha e a concorrência. Entretanto, estamos focados no debate com as autoridades públicas para contribuir para o fortalecimento dos padrões da indústria. Temos representantes da Klarna ativamente envolvidos em conversas sobre a regulamentação do BNPL no Reino Unido e em Bruxelas (para toda a UE).

Em comunicado, o country manager referiu que a "La Redoute é um exemplo claro de como uma marca pode tirar partido do e-commerce e manter-se relevante junto dos consumidores de hoje em dia, que procuram acima de tudo flexibilidade e inovação nas suas experiências de compra."

Ao SAPO Lifestyle, Paulo Pinto, CEO da La Redoute Portugal, explica que a aposta da marca nos móveis e têxtil lar, "faz com que esta parceria com a Klarna seja ainda mais relevante, pois permite flexibilidade e conveniência na gestão do pagamento, atraindo todos os públicos com uma solução simples, clara, segura e eficaz.".