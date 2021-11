“É uma forma de pagamento muito inovadora, muito fácil e que dá uma experiência positiva aos clientes.” É assim que Alexandre Fernandes descreve a Klarna: um serviço de pagamentos que nasceu em 2005 na Suécia com a ambição de tornar toda a experiência de consumo e de venda fácil, segura e suave. Não é à toa que o seu slogan é No drama, just Klarna.

O consumidor pode fazer as suas compras de duas formas: através da aplicação da Klarna, que funciona como um centro comercial onde é possível adquirir produtos de diferentes marcas, ou diretamente no website dos parceiros integrados. “Na nossa aplicação é possível comprar em qualquer loja online porque funciona como um pescador, como se fosse um Safari ou o Google Chrome. Entramos no ecossistema da marca mas a única diferença é que pagamos com a Klarna. Quer online ou em lojas físicas, com a nossa rede de parceiros, estamos integrados diretamente no check-out”, disse o Head of Business Development sobre este banco de retalho global em entrevista ao SAPO Lifestyle.

A fintech sueca, que está agora a dar os primeiros passos em Portugal, destaca-se por ser uma alternativa aos tradicionais cartões de crédito e pelo ‘Pay in 3’: um serviço que dá ao consumidor a oportunidade de comprar online e pagar em três prestações mensais iguais sem quaisquer juros ou taxas.

“As vantagens são mais flexibilidade, mais escolha e por ser algo adaptado ao Lifestyle e ao dia a dia das pessoas”, refere Alexandre Fernandes sobre este serviço de compras que segue o modelo ‘Buy Now, Pay Later’ que acredita ser um exemplo a seguir no futuro. Após a aquisição, o valor total do produto deverá ser pago no espaço de 60 dias: a primeira parcela é cobrada no ato da compra, a segunda passados 30 dias e a terceira no mês consecutivo. De forma a auxiliar neste processo, dois dias antes dos prazos estabelecidos para os pagamentos o consumidor é notificado por SMS e email da data limite para a sua realização. Caso não o faça, ficará impedido de fazer compras.

“Se não existir um pagamento bloqueamos a conta e entramos em contacto com o cliente para definir uma forma de pagamento que seja eficiente para os dois. Nunca há juros, mesmo que o cliente não pague. O que há são taxas: pedidos até 100 euros têm a taxa de um euro, pedidos até 200 euros têm uma taxa de dois euros e pedidos até 300 euros ou mais têm uma taxa de três euros. No fundo é uma taxa simbólica”, explicou Alexandre Fernandes no evento de apresentação que contou com a presença da influencer e apresentadora de televisão Carina Caldeira que, para além de embaixadora, foi a primeira pessoa em Portugal a testar esta nova forma de pagamento online.

É de salientar que para poder utilizar a Klarna os utilizadores têm de ter mais de 18 anos, tendo sido ainda estabelecido um limite de valor mínimo (de 35 euros) e máximo (1.000 euros) para as transações. O pagamento é feito com um cartão de compra única gerado apenas com o valor da compra a realizar.

Na aplicação da Klarna, que é uma das fintechs mais valiosas do mundo e utilizada por 90 milhões de utilizadores globais, é ainda possível guardar os artigos favoritos, criar listas de desejos, receber notificações sobre a descida de preço dos itens guardados, desbloquear ofertas, gerir pagamentos e fazer o rastreamento das encomendas efetuadas.

