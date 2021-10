A Schindler Iberia, empresa especializada no transporte vertical, começou a desenvolver um novo programa denominado “Women Back to Business”, para as mulheres de Portugal e Espanha, e procura talento em Lisboa e no Porto.

O objetivo passa por dar uma nova oportunidade às mulheres que, por motivos pessoais decidiram interromper as suas carreiras profissionais e que agora pretendem voltar a trabalhar mas encontram dificuldades em conseguir regressar.

A iniciativa oferece admissão na empresa através de postos de trabalho relacionados com a áreas comercial, de atendimento ao cliente e de operações. Ainda que o programa valorize de forma individual todas as solicitações, o programa está especificamente direcionado para as mulheres que abandonaram os seus empregos por questões de índole pessoal, por um período considerado entre 3 e 10 anos, que contem com uma experiência mínima de 5 anos em grandes empresas nacionais ou internacionais e que possuam um bom nível de inglês, B2, como requisito obrigatório.

Além do já referido, valoriza-se as candidatas que residam nas cidades mais emblemáticas de Portugal e Espanha, ou com acessibilidade facilitada a elas. Cidades essas onde a Schindler marca presença, como o caso de Lisboa ou Porto, ou no caso de Espanha, cidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga e as regiões das Astúrias e Galiza.

A meio do mês de outubro, as pessoas selecionadas começarão um período de formação de 6 meses com flexibilidade, de forma a que lhes seja possível conciliar a sua vida pessoal com o regresso à atividade laboral. Nesta fase conhecerão o modelo de negócio da Schindler, terão contato com as ferramentas tecnológicas com que irão trabalhar e formar-se-ão, tanto na área, como no posto de trabalho que venham a incorporar.

Quando estiver finalizado o período de formação inicial, as participantes passarão a fazer parte da estrutura da empresa, desempenhando funções específicas nos departamentos em que forem colocadas. Todas elas, terão acesso às mesmas vantagens que os restantes colaboradores, da mesma forma que terão possibilidade de desfrutar do prédio anual de acordo com a concretização de objetivos e de contar com um plano de carreira adaptado aos seus interesses e às suas capacidades pessoais.

O lançamento do programa “Woman Back to Business” responde ao compromisso que a Schindler Iberia tem com a Inclusão e a Diversidade e em como aposta, a todos os níveis, pela igualdade da mulher.

De acordo com a diretora de Recursos Humanos da Schindler, Iberia, Gemma Baz: “Mediante este programa, a empresa quer atrair e captar o melhor talento para a nossa organização. Temos clientes masculinos e femininos e aumentar a diversidade de género dos nossos colaboradores ajudará a que a estrutura da empresa represente melhor a realidade do mercado, o que nos ajudará a entendê.lo melhor e a oferecer-lhe as soluções mais de acordo às suas necessidades. Através deste programa, aumentaremos o número de mulheres que podem mostrar as suas mais-valias e perseguir as suas metas profissionais, independentemente da sua situação pessoal”.