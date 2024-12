Seja qual for o cargo, a experiência ou o setor, para conseguir uma evolução na carreira, é essencial criar um plano. Isto implica planear o futuro, mas também analisar regularmente o desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, o mercado de trabalho está constantemente em mudança e é fundamental que os profissionais se adaptem a essas transformações para manterem a sua relevância.

Alguns especialistas sugerem que cada colaborador olhe para si mesmo como um negócio e não apenas como um profissional. O marketing pessoal é uma ferramenta essencial para o sucesso: é preciso conhecer o próprio valor, comunicá-lo claramente e mostrar por que motivo se é um ativo importante para a organização.

Numa altura em que as empresas estão muito focadas em valorizar e investir nos talentos internos, a Gi Group Holding, uma das maiores empresas globais de soluções de Recursos Humanos, apresenta seis dicas para fazer de 2025 o melhor ano da sua carreira.

Filipa Peixoto, Training & Development Manager, refere: "As empresas valorizam cada vez mais pessoas que se focam no seu próprio desenvolvimento profissional, e sabem que profissionais com este mindset garantem melhores resultados para si, para as suas equipas e organizações. Todos os momentos são certos para pensar no desenvolvimento profissional e para alinhar as objetivos profissionais e pessoais. Definir um plano de carreira e abordar o novo ano com preparação e confiança vai, à partida, garantir que 2025 será um ano especial”.

1. Analise o seu percurso em 2024

Antes de avançar para novos objetivos, olhe para trás e analise o ano que está a terminar. O que correu bem? Quais foram as suas maiores conquistas? Onde sentiu que poderia ter feito melhor? Esta análise permite retirar learnings para construir um plano mais alinhado com os seus objetivos.

2. Defina metas claras para 2025

Ter objetivos concretos é essencial para orientar os esforços. Pergunte-se: "Onde quero estar no final de 2025?", "Que competências preciso de adquirir ou desenvolver?", "Qual o impacto que quero ter no meu trabalho?" Metas específicas e realistas ajudam a medir o progresso e a manter o foco.

3. Se a revisão da remuneração é um objetivo, planeie a abordagem

Negociar uma revisão salarial é um passo importante no desenvolvimento da carreira. Para se preparar para essa conversa, realize uma autoavaliação que permita destacar os resultados obtidos. De seguida, é essencial realizar uma pesquisa de mercado para perceber quais os salários praticados na sua função e preparar o discurso. Este deve focar-se nas conquistas e no impacto que o trabalho teve nos resultados da empresa. Ao escolher o momento certo e abordar a conversa com confiança, abre as portas a negociar as suas condições salariais.

4. Invista no desenvolvimento de competências

Na rápida transformação atual, com a implementação de IA e o aumento do investimento das empresas em upskilling e reskilling, é fundamental que os profissionais estejam recetivos a aprender. Considerar formações, cursos ou certificações que possam aumentar o valor no mercado é uma excelente forma de se destacar. O domínio de novas competências pode abrir portas para promoções ou novas oportunidades em outras áreas.

5. Cultive relações profissionais

O networking é uma ferramenta poderosa para a evolução da carreira. Construa relações com colegas, gestores e profissionais da sua área. Participar em mais eventos ou iniciativas pode ajudar a expandir a rede de contactos e a descobrir novas oportunidades.

6. Seja flexível e esteja atento a novas oportunidades

Embora seja importante ter um plano, o mercado de trabalho é dinâmico. Esteja preparado para ajustar as suas metas e aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo do caminho.