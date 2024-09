Veja se a sua empresa seguiu uma ou várias das dicas disponibilizadas pelo IDEA Spaces, empresa no setor do cowork em Portugal que procura oferecer estratégias de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal nos seus espaços.

1. Preparar o regresso e alinhar objetivos

O reconhecimento e a apreciação devem estar na base do regresso ao trabalho das equipas. Organizar uma reunião de boas-vindas e valorizar o regresso individual de cada colaborador é uma boa maneira de pôr em prática a cultura empresarial, que deve ser pautada pela empatia e pela proximidade nos momentos de readaptação, como é o caso do regresso das férias. Além de servir como um momento em que os colaboradores se reencontram, esta é também uma ocasião para refletir e valorizar as conquistas passadas e definir objetivos futuros.

2. Estimular a formação e o desenvolvimento pessoal

A oferta de formações e workshops para desenvolvimento de competências é fundamental para as equipas. Quer seja conteúdo focado no setor da empresa ou sobre temas complementares, as formações motivam os colaboradores e aumentam a competitividade do negócio. Neste sentido, pode ser feito um levantamento das necessidades de formação das equipas, de modo a traçar um plano de workshops e cursos a desenvolver até ao final do ano.

3. Promover a saúde mental e física das equipas

Os portugueses passam em média 38 anos a trabalhar. Neste sentido é essencial encontrar o equilíbrio dentro do horário laboral através de momentos que estimulem a produtividade e bem estar das equipas. Momentos de descontração como sessões de yoga, almoços de equipa, momentos desportivos, investir na saúde mental através de programas de apoio psicológico são alguns dos exemplos que podem contribuir para uma melhor harmonia no espaço de trabalho.

4. Flexibilidade de modelos de trabalho

A flexibilidade de modelos de trabalho é cada vez mais viável graças à melhoria das tecnologias e criação de espaços de trabalho alternativos, como é o caso dos espaços de cowork. Assim, a rentrée pode ser a altura perfeita para repensar o modelo de trabalho da empresa, de modo a criar uma maior flexibilidade para as equipas, permitindo equilibrar a vida familiar e profissional.

“A rentrée empresarial é um momento crucial na relação entre as empresas e o colaborador. No IDEA Spaces, recorremos a estas dinâmicas para atenuar o impacto do fim das férias e de modo a garantir que as necessidades de cada colaborador são tidas em conta. Assim, criamos um ambiente de compromisso, assente numa cultura organizacional regida pela empatia, em que vestimos a camisola pelo sucesso da empresa”, refere Diogo Fabiana, Partner e Chief Innovation Officer do IDEA Spaces.

