Out Of Office, a plataforma de reserva de espaços para trabalhar, apresenta novos parceiros em Lisboa e no Porto. O objetivo é alargar a oferta de locais alternativos aos escritórios e às casas das pessoas, e criar uma nova forma de trabalhar – o chamado “work from anywhere”.

Conhecida como “Airbnb” dos coworks”, a Out Of Office oferece agora mais opções de espaços onde é possível trabalhar a um passo de casa, como o Montemar Lisboa, o SITIO Fintech House ou o SITIO Alto de São João (Lisboa), o Selina Navis (Porto) ou a SO Coffee Roasters (Porto e Lisboa). Em breve, estarão ainda disponíveis lugares no Ferroviário e no São Jorge, em Lisboa.

SO Coffee Roasters (Porto e Lisboa) créditos: Out Of Office

Com o fim da obrigatoriedade do teletrabalho, muitas empresas adotaram um modelo híbrido, que permite o trabalho remoto durante alguns dias da semana. Poder escolher a partir de onde se quer trabalhar é um privilégio, principalmente se o local eleito for uma esplanada com vista sobre o Tejo ou um café mesmo no centro do Porto.

Desde o seu lançamento em junho deste ano, a Out Of Office tem sido a solução para os problemas que surgem ao trabalhar a partir de casa. A Out Of Office oferece a possibilidade de escolher o espaço para onde se quer ir trabalhar e de se pagar apenas as horas em que se está lá.

O processo de reservas é muito simples, rápido e intuitivo, e é todo feito através da plataforma disponível em outofoffice.pt. Funciona em computador e mobile, tornando muito fácil fazer uma reserva on the go.

O custo de aluguer de cada espaço é de 1,25€ por hora, e existem pacotes de oito ou quarenta horas, com 10% e 20% de desconto, respetivamente. O utilizador pode ainda optar por fazer uma subscrição mensal, com acesso ilimitado aos espaços.

Conheça os 15 espaços disponíveis em www.outofoffice.pt.