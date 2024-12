Eva Longoria partilhou fotografias com a família na sua conta de Instagram e, apesar de não divulgar onde está, o destino é de calor.

A atriz surge em biquíni, em algumas das imagens que têm como legenda: "Out of office [longe do escritório]."

O marido, José Bastón, e o filho, Santiago, surgem nas fotografias.

A família fez um passeio de barco e está hospedada numa casa com piscina.

Veja na partilha abaixo.

