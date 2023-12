Estas são as superstições de Ano Novo mais inusitadas ao redor do mundo. Conhece alguma?

Prosperidade, saúde e paz são os desejos mais comuns na passagem para o Novo Ano. Por todo o mundo, existem vários supersticiosos que não arriscam ter um ano menos bom e que realizam os seus ritos em prol da abundância e felicidade.

Brasil

As sete ondas

O ritual de pular sete ondas na noite de passagem de ano está ligado à Umbanda, religião afro-brasileira, e tem como intuito homenagear a Iemanjá, divindade feminina considerada a Rainha do Mar. De acordo com a tradição, Iemanjá, purifica e dá força para vencer os obstáculos do Novo Ano àqueles que pularem sete ondas durante o Réveillon. E porquê sete ondas? Para além de ser um número considerado muito espiritual, representa Exu – filho de Iemanjá. Segundo o rito, cada pulo deve ser acompanhado de um desejo a realizar no próximo ano e, após os sete pulos, evite voltar costas ao mar, pois poderá atrair má fortuna.

Comer lentilhas

A lentilha é uma leguminosa que cresce quando cozinhada. É comum este grão fazer parte da ceia das famílias brasileiras, uma vez que se acredita que atrai fortuna.

Vestir roupa branca

Esta é provavelmente a tradição mais conhecida do povo brasileiro. Seja em que lugar for do país, é comum na noite de Réveillon o uso de roupa branca. O branco é símbolo da paz, um dos desejos mais pedidos na noite de passagem de ano.

Brasil créditos: Agustin Diaz by Unsplash

Alemanha

Porco da Sorte

Para os alemães é tradição comer carne de porco na ceia de Ano Novo. Considerado símbolo de sorte e fartura, é comum colocarem porquinhos em miniatura em cima da mesa de jantar.

Rothenburg ob der Tauber, Alemanha créditos: Roman Kraft by Unsplash

Reino Unido

O primeiro moreno que aparecer (First Footing)

"First Footing" é uma tradição em que, logo após a meia-noite, as pessoas esperam atrás das suas portas pela chegada de uma pessoa de cabelos escuros. Acredita-se que esta tradição possa ter começado durante a invasão dos Vikings à Grã-Bretanha, quando a chegada de uma pessoa de cabelos louros significava más notícias. O visitante traz consigo um pedaço de carvão e, por vezes, outros itens como pão, uísque e dinheiro, para trazer boa sorte. O carvão assegura que a casa permanecerá sempre aquecida durante o ano, o pão garante que todos serão alimentados, e assim por diante. Posteriormente, é exigido que o visitante leve consigo uma panela de pó ou cinzas da casa, simbolizando a partida do ano antigo.

Festivais de Fogo

No norte de Inglaterra e na Escócia são frequentemente realizados festivais de fogo para assinalar o Ano Novo. Estes têm origem nos tempos celtas, quando se acreditava que o fumo afastava os espíritos malignos e o fogo atraía o regresso do sol.

O Festival de Fogo de Flamborough, em Yorkshire, é um dos exemplos. A tradição viking afirma que o ar poderia ser purificado dos espíritos do ano anterior com o fogo, então os locais, até hoje, participam numa cerimónia que envolve balançar fogo à volta das suas cabeças.

Bater o pão

Aqueles que procuram boa sorte são incentivados a entrar pela porta da frente das suas casas durante as 12 badaladas e, em seguida, sair pela porta das traseiras. Além disso, é cozido um pão especial que é utilizado para bater nas portas e paredes da casa familiar, afastando a má sorte e convidando os bons espíritos.

Tower Bridge, Londres créditos: Susan Q Yin by Unsplash

Venezuela

Mala vazia

Em vários países latinos, nomeadamente na Colômbia, Peru e Venezuela pratica-se um ritual para garantir muitas viagens no ano que se adivinha. À meia-noite é habitual as pessoas saírem à rua com malas de viagem vazias e caminharem pelos quarteirões. Acredita-se que este rito atrai a possibilidade de mais viagens no futuro.

Nota no sapato

Os venezuelanos acreditam que para atrair dinheiro, na noite de fim de ano há que guardar uma nota em cada sapato para que o Ano Novo seja recheado de abundância financeira.

Dependências Federais, Venezuela créditos: Fuka Jaz by Pexels

Estados Unidos

Nada de limpezas

Enquanto para muitas famílias é comum deixar a casa limpa para receber convidados e começar bem o ano, para outras a tradição é um bocadinho diferente. Nos Estados Unidos é hábito não lavar a louça nem deitar fora o lixo no dia 1 de janeiro. Pode parecer pouco higiénico, mas reza a tradição que é para evitar perdas no novo ciclo que está a começar.

Ponte Golden Gate, São Francico, Califórnia créditos: Vlada Karpovich by Pexels

Canadá

Mergulho Gelado

Enquanto no Brasil se pulam as sete ondas no Réveillon em pleno verão, no Canadá a realidade é bastante diferente. Sob um inverno rigoroso, é comum entre muitos canadianos mergulhar nos rios gelados para fazer promessas de Ano Novo. Cada mergulho, uma promessa.

Lago Moraine, Canadá créditos: Redd F by Unsplash

Dinamarca

Pratos em cacos

No Ano Novo os dinamarqueses têm a tradição de ir partir pratos contra as portas de amigos e familiares numa prova de lealdade e amizade. Quem acorda, no dia 1 de janeiro, com muitos cacos à porta é sinal que tem muitos amigos que lhe querem bem.