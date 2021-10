O Heden, marca portuguesa de espaços de cowork fundada em 2018 por László Varga e Manuel Bastos, anuncia a abertura do seu quinto espaço de trabalho partilhado, na Estação do Rossio.

Com 1200m2, 2 pisos, e disponibilidade para acomodar 160 pessoas, entre visitantes temporários, freelancers e clientes empresariais, o Heden Rossio junta-se aos espaços em Santa Apolónia, Chiado, Graça e Intendente.

Com um investimento total de 400 mil euros na remodelação do espaço, o Heden Rossio conta com um projeto de intervenção de design que visa transformar o atual escritório num novo e moderno espaço que dá prioridade às formas colaborativas de trabalho, respeitando o tecido histórico do edifício.

O Heden conta nos seus espaços com empresas líderes globais nas áreas digitais e criativas como por exemplo os “unicórnios” brasileiros Gympass e Loggi, mas também outras empresas reconhecidas como a Marley Spoon e a Ironhack, entre muitas outras.

Com a utilização de materiais sustentáveis ​​e reciclados como bambu, cortiça e lã burel, o Heden Rossio proporcionará assim um ambiente confortável e uma atmosfera acolhedora e personalizada tanto para membros independentes (profissionais) como para empresas (corporate).

“A abertura do nosso quinto espaço neste histórico edifício no Rossio é mais um passo no sentido de nos estabelecermos como o projeto de referência de espaços de cowork na cidade de Lisboa”, explica Manuel Bastos, co-fundador do Heden.

“Os últimos 18 meses impulsionaram novas formas de trabalho, e os modelos híbridos e flexíveis são cada vez mais procurados por empresas nacionais, internacionais e freelancers que não dispensam um espaço de trabalho cómodo, sustentável, flexível e seguro.”

Com a pandemia a revelar-se um dos maiores desafios para a indústria em crescimento do cowork em Lisboa, o Heden conta atualmente com a ocupação total dos seus restantes espaços, comprovando que, depois do pior do período pandémico, o cowork está a revelar-se cada vez mais como a solução sustentável para as empresas que enfrentam um presente e futuro de trabalho híbrido.

László Varga e Manuel Bastos, fundadores da Heden créditos: Heden

O Heden foi fundado em 2018 por László Varga e Manuel Bastos com o primeiro espaço na Graça. Três anos depois, e com uma pandemia pelo meio, o Heden afirma-se como uma das mais dinâmicas empresas de espaços de trabalho partilhado, com uma oferta desenhada para o novo modelo de trabalho pós-pandémico, oferecendo cinco espaços na capital portuguesa (Graça, Intendente, Chiado, Santa Apolónia e em breve Rossio) com mais de 3.200 m2 e cerca de 400 postos de trabalho.