Se já observou o catálogo da Zara certamente reparou que as modelos tentam chamar-nos a atenção, não tanto para a roupa mas pelas poses estranhas. São estas posições que a modelo 'plus size' Remi Bader tentou recriar, com humor e sucesso na mesma medida.

Ela tenta recriar as poses das modelos da Zara. O resultado só dá para rir TikTok/remibader