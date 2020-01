Para muitas pessoas, o Instagram é uma companhia permanente, principalmente para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a vida dos outros, ou melhor, o destaque das suas vidas sociais.

No nosso mural, vão surgindo imagens que mostram viagens exóticas, refeições sofisticadas, poses sensuais à frente de objetos caros… No entanto, se não encararmos esta rede social como um veículo de manipulação e edição de fotografia, podemos achar que, na realidade, as coisas são como nos aparecem à frente, acabando por nos deixar invadir pelo sentimento de ‘falhanço’, devido aos nossos objetivos não estarem a ser alcançados.

Portanto, é importante lembrar que as fotografias do Instagram mostram apenas uma pequena parte das vidas de quem seguimos, sabendo também que há muitas etapas a serem cumpridas até chegarem à foto perfeita.

A modelo tailandesa Vienna é uma dessas utilizadoras. No seu Instagram, surgem cenários idílicos, poses sensuais e um ambiente completamente mágico à sua volta. Porém, numa série intitulada ‘Instagram vs Realidade’, a jovem asiática confessou que utilizou filtros para destacar (e retocar) olhos, nariz e lábios na pós produção fotográfica e, posteriormente, mostrou outra imagem onde revelou a verdade ‘por detrás’. É que entrar numa piscina fria não tem nada de glamoroso, nem conseguir beber uma cerveja de forma delicada...

Curioso? Então veja na fotogaleria abaixo alguns dos melhores ‘choques de realidade’ que Vienna tem para mostrar: