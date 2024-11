Poupar tempo, espaço e energia. É este o objetivo da Bespoke AI Laundry Combo, a nova máquina de lavar roupa e secar da Samsung. Tudo porque, conforme Neil Rochell, gestor de Marketing da divisão europeia de Smart Appliances da Samsung em conversa com o SAPO Lifestyle, “a nossa vida não deve ser sobrecarregada com tarefas domésticas”.

“Ao contrário de outras máquinas de lavar e secar dois em um, a nossa lava e seca uma carga completa de roupas em apenas 98 minutos”, explica o responsável. “Também temos um tambor muito grande com capacidade para 18 quilos. É o dobro do da nossa máquina convencional”, acrescenta. “Podemos lavar o dobro de quantidade de uma só vez”.

Samsung Bespoke AI Laundry Combo Samsung Bespoke AI Laundry Combo foi apresentada em Berlim, Alemanha créditos: Ana Oliveira

Deste modo, uma família pode reduzir o número de vezes que utiliza a máquina de lavar por semana para uma, por exemplo. Outra grande vantagem deste eletrodoméstico relaciona-se com a poupança energética. “É 20% mais eficiente do que a classe A oficial, pela qual somos regulamentados”, revela Neil ao SAPO Lifestyle.

“Ainda temos um serviço adicional que se chama AI Energy Mode, que o utilizador pode ativar e que vai usar menos 60% de energia durante a lavagem e menos 30% durante a secagem. Isto deve-se à tecnologia de bomba de calor, que é a mais eficiente que existe. Esta é a nossa primeira máquina ‘combo’ que realmente possui tecnologia de bomba de calor. Por isso, é 60% mais rápida e utiliza menos 75% de energia se comparamos com o chamado modelo condensador." Esta otimização reflete-se quer no impacto ambiental, como nas faturas de luz e água, proporcionando uma solução acessível e responsável para o dia a dia.

Para Neil Rochell, outro fator importante da nova máquina, “especialmente a nível de lar e estilo de vida”, tem a ver com a poupança de espaço. “Deixamos de precisar de duas máquinas. É um pouco maior por causa da capacidade, mas vamos economizar até 43% no metro quadrado ocupado por duas”.

Comparando com a solução “wash tower”, em que se coloca um dos eletrodomésticos por cima do outro, a Bespoke AI Laundry Combo é inferior em altura. No caso em que se colocam os produtos lado a lado, é menor em largura. O design foi pensado para se adaptar a diferentes ambientes e estilos.

Samsung máquina Durante a apresentação da apresentação Bespoke AI Laundry Combo , que contou com uma experiência imersiva, manequins apresentaram criações com o número de meias e toalhas que a máquina consegue lavar e secar de uma só vez créditos: Ana Oliveira

Mais tempo para nós, menos preocupação com a roupa

Na apresentação, Fox Al Rajum, lead innovation strategist da Samsung Europa, revelou que, conforme estudos efetuados pela empresa, há cada vez mais europeus com preocupações ambientais e a procurar cuidar melhor da roupa para aumentar a sua longevidade.

Até à data, cuidar bem do vestuário implica ler etiquetas, saber escolher bem o programa e a temperatura da máquina, assim como a dose certa de detergente e amaciador. Para simplificar esta tarefa, a nova aposta da Samsung utiliza a inteligência artificial (IA).

Recorrendo a uma variedade de sensores, a máquina deteta o peso da roupa, distribuindo a quantidade certa de água e detergente. Também identifica o tecido e monitoriza o nível de sujidade durante o ciclo. E não, não precisa de escolher o programa: a IA fá-lo por si ao ajustar o tempo de lavagem e a utilização de detergente.

Conclusão, é colocar o vestuário que acumulou ao longo da semana no cesto da roupa suja na máquina, et voilá, aproveitar o tempo que poupou. Dada a capacidade, a Bespoke AI Combo apresenta-se como uma boa solução para famílias numerosas ou com rotinas intensas.

“É tudo muito intuitivo”, assegura Neil Rochell. “Temos trabalhado com tecnologia pioneira há muitos anos. É o que nos move como marca: garantir que conseguimos eliminar os pontos problemáticos e que podemos trazer inovação para o lar de uma forma fácil e simples”.

Ao SAPO Lifestyle, o representante da marca ainda indica que, graças a um programa contínuo de inteligência que possuem, os sistemas dos aparelhos podem ser atualizados com novas atualizações. “Atualizamos os aparelhos com a nova tecnologia para que os consumidores não tenham que sair e comprar algo novo”.

Rochell ainda refere que quem julga que a tecnologia é um bicho de sete cabeças, não precisa de se preocupar, até porque, como podemos verificar, basta seguir os passos indicados no monitor. Aliás, até é possível falar com a máquina.

Bespoke AI Laundry Combo Ao combinar duas máquinas, a Bespoke AI Laundry Combo permite reorganizar o espaço da sua casa créditos: Ana Oliveira

Tecnologia a nosso favor

As vantagens não terminam e quanto mais explorarmos (e utilizarmos) esta Laundry Combo mais vamos descobrir. Por exemplo, vai aprendendo com os nossos hábitos, o que fará com que apresente (no ecrã tátil LCD) recomendações personalizadas e monitorização em tempo real do consumo e relatórios completos no final de cada ciclo.

“Após 10 lavagens, a primeira opção que o utilizador vai ver ao lado do programa Eco é a que mais utiliza”, explica o gestor de marketing. “Estamos a aprender o seu comportamento, o seu padrão, e estamos a fazer estas mudanças para ele. Portanto, mesmo que sejam apenas alguns segundos extras que lhe estamos a dar, ainda é tempo que recupera. Continuamos aqui para ajudar a retirar-lhe este fardo”.

Lares cada vez mais inteligentes

Para além do ecrã tátil LCD, a máquina pode interligar-se a outros aparelhos inteligentes que tenha em casa da multinacional sul-coreana graças à AI Home8.

“O nosso princípio orientador é faça menos, viva mais”, partilha Neil Rochell. “Fazemos uso do que aprendemos ao longo dos anos para apresentar estes recursos que efetivamente nos devolvem tempo”.

Armando Anjos, Head of Division de Digital Appliances na Divisão de Consumer Electronics da Samsung Portugal, acredita que após o lançamento desta máquina vai "existir um interesse crescente dos consumidores em equipamentos cada vez mais eficientes e capazes de acrescentar conveniência às suas vidas".

A Samsung Bespoke AI Laundry Comb estará disponível a partir de dezembro em Samsung.com e nos principais retalhistas nacionais com um PVP 3.299€.