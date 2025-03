Hoje, Dia da Mulher há que fazer uma pausa e pensar: "Como é que me sinto comigo mesma?". Como é que me sinto no meu corpo, na minha pele e na minha cabeça? Quando foi a última vez que fiz algo só para mim, sem culpa, sem pressa, apenas porque eu mereço? É fundamental que cada mulher tenha momentos para se reconectar consigo mesma e perguntar-se do que realmente necessita para ser feliz.

A sua autoestima começa por si! Não é sobre seguir padrões de beleza ou expetativas externas, mas sobre sentir-se bem consigo mesma, com o seu corpo, com a sua essência. Ora, isto envolve aceitar-se plenamente, com suas imperfeições, e saber que cada parte sua tem um valor único. Muitas vezes, a sociedade tenta ditar como devemos ser, mas a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro e que se reflete no seu olhar, no seu sorriso e nas suas atitudes. E a verdade é que, quando se coloca como prioridade, tudo ao seu redor muda. A sua confiança cresce, a sua energia transforma-se e, acima de tudo, brilha de dentro para fora.

Coloque-se em primeiro lugar. Cuidar de si mesma não é egoísmo – é amor-próprio. É saber que a sua felicidade começa dentro de si e que o seu corpo é o templo onde tudo começa. O autocuidado não precisa ser algo grandioso, pois pode consistir simplesmente numa caminhada tranquila, um banho relaxante, uma leitura que lhe inspira ou apenas o prazer de estar sozinha e ouvir a sua própria voz interior. Por essa razão, é fundamental que guarde certos momentos para si, onde possa rejuvenescer e renovar suas forças.

O autocuidado é o reflexo do respeito que tem por si mesma. E, acima de tudo, o bem-estar físico e mental é a base que guia tudo o que faz. Quando se sente bem consigo mesma, a sua autoestima dispara e, assim, vai poder conquistar o mundo à sua maneira. No final das contas, quando está equilibrada e em paz consigo mesma, coloca-se numa posição muito mais forte para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente.

Lembre-se: você é incrível e merece cuidar de si, de corpo, alma e coração. Não permita que o desgaste da rotina ou a pressão do dia a dia apaguem o brilho que reside em si. Siga o conselho da sheerME: valorize-se, respeite-se, e celebre cada conquista, por menor que pareça. A mulher que é hoje merece ser tratada com carinho e amor todos os dias.