Quem entre nós não se enterneceu ao folhear um álbum fotográfico de família, naquele enveredar por imagens que nos ligam a diferentes tempos e a pessoas com quem estabelecemos laços emocionais? Um álbum de família aproxima-nos dos que partilham o nosso presente, mas também de todos aqueles que estão no nosso passado. Um desfilar de reencontros e, no fundo, um caminho para uma compreensão mais profunda de nós próprios.

Tal como remontamos a um passado, mais ou menos próximo, ao sabor da viagem emocional proporcionada pelo álbum de família, a pesquisa genealógica oferece-nos esse caminho retrospetivo, permitindo-nos mapear e registar a herança familiar, trilhar uma viagem a um tempo preciso, compreender as emoções e as razões dos que nele viveram, antes dos nossos pais e avós. Quantos romances arrebatadores ou inusitados morarão na nossa história familiar? Quantos, entre os nossos antepassados, poderão ter sido figuras de revelo na história? Perguntas às quais a pesquisa genealógica dará, muito provavelmente, respostas.

O Livro de Família impresso (ou em formato digital) é 100% personalizado, apresenta um design apelativo, dividido em vários capítulos.

A genealogia, com o auxílio das suas ferramentas de pesquisa, é atualmente, uma poderosa aliada ao alcance de todos nós e da nossa curiosidade em desvendarmos o passado familiar. Num tempo de ritmos acelerados, que nos afasta dos que nos estão próximos e de nós mesmos, a genealogia é um meio para reforçar laços, de nos fornecer um sentido de pertença e de identidade.

Em paralelo, a genealogia também se afigura como um processo envolvente e divertido que pode levar a muitas descobertas e aventuras inesperadas. Em si, a pesquisa genealógica é uma excelente forma de passar tempo em família, de revelar segredos que se escondem nos labirintos do passado e, quem sabe, resolver conflitos antigos e construir relações mais duradouras.

A genealogia ao alcance de todos nós com a Espelho do Passado

Uma empresa tecnológica e de investigação A Espelho do Passado, empresa tecnológica e de investigação histórica, nasceu em 2019 com um núcleo de investigadores das áreas das Ciências Sociais e Humanas. Se nas origens a empresa se focava na pesquisa de ascendência sefardita e na elaboração de relatórios genealógicos, hoje diversificou os seus serviços, com livros da família, livros de empresa, roteiros históricos personalizados e a procura de laços que se perderam no tempo e no espaço.

“Somos apaixonados por genealogia e acreditamos que a compreensão da história familiar é uma parte importante da construção de um forte sentido de identidade e pertença”. As palavras chegam-nos da equipa da Espelho do Passado, empresa de investigação histórica apostada em aproximar-nos de um tempo pretérito com recurso a ferramentas do século XXI, nomeadamente as digitais.

Como o faz? A empresa detém uma extensa base de dados em constante atualização. Não menos importante do que a capacitação tecnológica é a componente humana. Uma equipa de investigadores acompanha-nos de forma personalizada, num caminho de descoberta do nosso passado genealógico.

Este caminho de investigação tem um epílogo palpável, a criação de Livros de Família personalizados (ver caixa), que constituem a história da nossa família e nos são entregues em mãos. Vejamos em pormenor o que nos oferecem estes livros.

Livro de Família, um elo entre o passado, o presente e o futuro

Na Espelho do Passado, as histórias familiares, aquelas de que nos lembramos e aquelas descobertas pela equipa de investigadores, encontram um enquadramento num contexto histórico e geográfico através da recolha de imagens de época, informação detalhada sobre a história da família, incluindo a descrição de todas as gerações identificadas, assim como todo o material que queiramos incluir, como fotografias, cartas, documentos pessoais, notícias de jornal, entre outros. No fundo, um trabalho colaborativo entre a Espelho do Passado e quem procura preservar com rigor e para memória futura o seu legado familiar.

Escolha o seu Livro de Família Livro de Bronze: linhagem familiar, materna e paterna, até aos seus 6.os avós (até 254 descendentes). Livro de Prata: linhagem familiar, materna e paterna, até aos seus 10.os avós (até 4094 ascendentes). Livro de Ouro: linhagem familiar, materna e paterna, até à época medieval, se a linhagem estiver documentada em obras de genealogia).

O produto final, o Livro de Família impresso (ou em formato digital) é 100% personalizado, apresenta um design apelativo, dividido em vários capítulos. Uma obra de arte com a possibilidade de ser encadernada em pele e de receber douramento.

Num quotidiano onde, muitas vezes, nos falta tempo e criatividade para encontrarmos a prenda certa, requintada e oportuna, o Livro de Família aponta-nos um caminho. É uma excelente forma de presentear um familiar ou marcar um momento coletivo da família como, por exemplo, uma data especial.

Independentemente do fim e dos objetivos que nos levam até ao Livro de Família, sabemos que com este perpetuamos uma história familiar, a nossa, também para as gerações que nos sucederão.