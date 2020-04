A Houseparty é uma app que combina uma rede social, videochamadas com jogos e realidade aumentada. Está disponível para Android e iOS, mas também pode ser acedida em Mac e PC através de uma extensão para o Google Chrome.

Numa altura em que muitos se vêem obrigados a ficar em isolamento social em casa, as aplicações sociais e de vídeoconferência subiram substancialmente nos rankings das mais descarregadas nas lojas de aplicações. A Houseparty surge no topo das preferências.

"Pela popularidade que conquistou, fizemos um teste de segurança e privacidade. Os resultados levam-nos a não recomendar que instale a aplicação. Comunicámos estes resultados à empresa responsável pelo desenvolvimento da app Houseparty e aguardamos resposta", explica a DECO.

Pela sua natureza, a Houseparty recolhe uma grande quantidade de informações pessoais. No registo, recolhe nome de utilizador, e-mail e password. Mas também recolhe som, imagem e localização. Além destes dados, na sua política de privacidade, a empresa informa que recolhe outras informações pessoais, como identificadores únicos, contactos ou números de telemóvel. No entanto, garante que nunca serão partilhados com terceiros.

"Testámos a app e podemos confirmar que há partilha de informação pessoal com uma longa lista de empresas terceiras como o Facebook, a Google e empresas de publicidade. Entre os dados que são partilhados encontram-se o e-mail e o nome de utilizador", refere a associação. "Recolhe e partilha demasiada informação pessoal", garante.

"O mais preocupante foi termos detetado, durante o processo de registo, o envio da lista de aplicações instaladas no dispositivo. Não vemos razão para este tipo de informação ser recolhida. Também não encontramos referência explícita à recolha desta informação na política de privacidade da empresa", acrescenta.

A lista de contactos do utilizador também é recolhida, mas, neste caso, o utilizador tem de permitir explicitamente o acesso à mesma.