Sob a denominação "crise no trabalho", a Catalyst descobriu num estudo mundial que 92% dos trabalhadores dizem estar a enfrentar esgotamento por stresse relacionado com o seu local de trabalho, suas vivências no trabalho durante a pandemia da COVID-19 e/ou com as suas vidas pessoais.

Uma solução para melhorar o bem-estar do funcionário, assim como a sua produtividade, inovação, retenção e inclusão, é o acesso ao trabalho remoto, de acordo com os investigadores. Para as mulheres, que foram desproporcionalmente afetadas por perdas de emprego durante a pandemia, estes resultados são muito importantes.

O estudo (Opções de Trabalho Remoto Podem Melhorar a Produtividade e Reduzir o Esgotamento) entrevistou cerca de 7.500 funcionários em todo o mundo e define o esgotamento como "exaustão física e psicológica decorrente do stresse prolongado com consequências negativas, incluindo distância mental do trabalho e sentimentos de ineficácia profissional". É a primeira etapa de uma série de estudos "Equity in the Future of Work" (Igualdade no Futuro do Trabalho) da Catalyst.

Na análise, a autora Tara Van Bommel, PhD identifica três tipos de esgotamento: esgotamento no trabalho, esgotamento no trabalho durante a pandemia da COVID-19 e esgotamento pessoal. O acesso ao trabalho remoto reduziu todos os três tipos de esgotamento, independentemente das diferenças de grupo como género ou cuidados com os filhos. Estes dados ilustram que o que funciona para as mulheres no local de trabalho funciona para todos.

Os dados mostram que, quando as empresas oferecem opções de trabalho remoto, incluindo um local de trabalho flexível, equipas distribuídas e/ou trabalho virtual/teletrabalho/trabalho em casa, os funcionários relatam uma redução de 26% no esgotamento no local de trabalho, em comparação com as pessoas que não têm acesso ao trabalho remoto.

O esgotamento no local de trabalho cai 43% quando os funcionários têm acesso ao trabalho remoto, e as chefias demonstram empatia, em comparação com pessoas sem acesso ao trabalho remoto ou sem chefias empáticas.

O estudo também mostra que os funcionários com acesso ao trabalho remoto são 30% menos propensos a procurar outro emprego no próximo ano, em comparação com as pessoas que não têm acesso ao trabalho remoto. As mulheres com responsabilidades relacionadas aos cuidados com os filhos são 32% menos propensas a relatar intenção de sair do emprego quando têm acesso ao trabalho remoto, em comparação com as mulheres com responsabilidades relacionadas aos cuidados com os filhos que não têm acesso ao trabalho remoto.

Não é de se surpreender que o relatório observe que as expectativas atuais de que o funcionário esteja sempre à disposição no trabalho são insustentáveis e recomenda às empresas as seguintes soluções para ajudar a combater o esgotamento:

1. Criar políticas de trabalho remoto que detalhem as expetativas para funcionários, chefias e equipas.

2. Chefias de aperfeiçoamento sobre como gerir equipas remotas de forma inclusiva.

3. Investir em programas e bolsas de estudo para funcionários que precisem de opções adicionais de cuidados com as crianças.

4. Normalizar a escuta com empatia através de verificações regulares e outras oportunidades de partilhar experiências de vida e trabalho.

"O esgotamento leva à rotatividade, mas isso pode ser mitigado por políticas de trabalho remoto intencionais e liderança inclusiva e empática", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst.

"Quando implementadas de forma eficaz, as opções de trabalho flexível e remoto para os funcionários, no fim das contas, ajudam as empresas a ter acesso a mais talentos e menos rotatividade e também a aumentar a inovação e a produtividade."