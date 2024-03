Autora do livro “Semear o Amor”, Dina Tente disse à agência Lusa que as receitas obtidas desde o seu lançamento, em novembro, possibilitaram, no espaço de três meses, uma colónia de férias na Serra da Estrela para 20 crianças de uma instituição de solidariedade da Horta da Areia, bairro desfavorecido em Faro.

Depois de ter levado um grupo de crianças de Faro para ir ver a neve, o próximo objetivo, no verão, é levar 20 crianças de Gouveia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, até ao Algarve, “para ver o mar”, contou a consultora, natural de Gouveia, mas que vive em Faro há 25 anos.

A autora adiantou que o livro é constituído por três testemunhos, incluindo o próprio, procurando passar uma mensagem de reforço e valorização da autoestima como base para enfrentar os desafios pessoais e disse ter ficado “surpreendida” com “o sucesso” das vendas, que permitiram, em fevereiro, financiar a colónia de férias a essas crianças de Faro.

“Na minha atividade, no meu dia-a-dia, convivo com muitas pessoas e deparo-me muito com a fragilidade humana do ponto de vista da falta de autoestima, de amor-próprio, e este livro tem tido um sucesso incrível porque ele foi escrito com o coração e, por isso, toca o coração das pessoas que se propõem lê-lo”, considerou.

Dina Tente contou que teve contacto com o primeiro autor de testemunho no caminho da Nazaré para Fátima, e o outro depoimento, além do seu, é de uma libanesa que conheceu durante o Caminho de Santiago e que é cristã num país maioritariamente muçulmano.

“A mensagem do livro é precisamente o amor-próprio, que sem ele não existe felicidade, e os limites somos nós que definimos”, sublinhou.

Com as vendas, foi possível “proporcionar a 20 crianças, que nunca tinham saído do bairro, uma ida durante quatro dias à Serra da Estrela”, ajudando-as a “abrir horizontes” e a “reforçar a sua autoestima”, congratulou-se.

Quando fez o lançamento e a edição de autor do livro, Dina Tente incluiu logo a mensagem de que as receitas reverteriam para colónias de férias a crianças carenciadas e espera agora, até ao verão, voltar a conseguir verba suficiente para que as crianças de Gouveia, da Serra da Estrela, possam ir ver o mar ao Algarve.

Dina Tente contou que, inicialmente, perguntou a uma associação se queria beneficiar do apoio para as crianças poderem ir a uma colónia à Serra da Estrela, mas não obteve resposta, e inverteu o processo, pedindo aos interessados que a contactassem.

Nesse momento, o Centro Comunitário da Horta da Areia aceitou o desafio, porque tinha também de proporcionar transporte às crianças, além de gerir autorizações e disponibilizar os acompanhantes dos menores.

Questionada sobre o andamento das vendas para, no verão, repetir a iniciativa e proporcionar a visita de crianças da Serra da Estrela ao Algarve, a consultora respondeu que não sabe como as vendas vão correr, mas disse já ter iniciado “alguns contactos para que isso aconteça” e esses menores possam ver o mar.

“Estou determinada a isso. E certamente vai acontecer”, acrescentou, considerando que estas iniciativas são “muito importantes” e têm “um valor incrível para essas crianças”, concluiu.