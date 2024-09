Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Estão a terminar as inscrições para a Rádio Miúdos!

Atenção, atenção! Se tem filhotes que falem português em qualquer parte do mundo, que queiram ser apresentadores, djs, produtores, jornalistas, repórteres ou fazer vozes nos desenhos animados, esta mensagem é para eles! Basta terem entre 10 e 17 anos e escreverem “EU QUERO” no WHATSAPP +351 965 191 518 para se candidatarem à Rádio Miúdos (só até ao final de setembro!).

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

Não perca este evento de surf que quer bater um record mundial!

Datas: 27 a 29 set. | Localização: Porto e Matosinhos | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

As praias do Porto e Matosinhos recebem a primeira edição do festival Norte Surf Fest, que tem como objetivo quebrar o recorde mundial do maior número de surfistas a surfar a mesma onda, em simultâneo. O programa apresenta conversas com especialistas nacionais e internacionais, ações educativas sobre segurança aquática/salvamento, e muito mais! Saiba tudo e descubra 4 escolas de surf para crianças, aqui.

Dois dias paras celebrar a chegada do outono!

serralves festa do outono 2024

Datas: 28 e 29 set.: 10h-19h | Localização: Fundação de Serralves, Porto | Preços: Grátis | Idades: Todos os públicos

Celebre o outono com a Festa do Outono de Serralves! Este evento familiar inclui oficinas, performances e atividades ao ar livre que homenageiam a natureza. Prepare-se para uma experiência que vai envolver todos os sentidos, com a beleza do parque de Serralves a servir de cenário.

Toca a brincar em Gondomar!

Data: 29 set. | Localização: Gondomar | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

A iniciativa “Rua do Brincar N.º 31” vai animar os espaços verdes de Gondomar com atividades lúdicas, desportivas e culturais. De São Pedro da Cova ao Parque Urbano de Rio Tinto, não perca estes domingos em família!

A não perder em Lisboa e no Centro

Viva um fim de semana diferente!

Datas: 27 a 29 set. | Localização: Ohai Nazaré | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

Imagine viajar com a pequenada e encontrar um lugar cheio de insufláveis, workshops temáticos e diversão para todas as idades? Entre no Ohailand e deixe-se envolver pela arte, cidadania, natureza, desporto e culinária.

LU.CA atividade deputados do futuro livros música noiserv

Data: 28 set.: 16h30 | Localização: LU.CA - Teatro Luís de Camões | Preços: 3€ -7€ | Idades: M/12 anos

Tudo começa com uma afirmação que nos faz pensar: «Todos os deputados e todas as deputadas que vemos hoje, no plenário da Assembleia da República, já brincaram um dia no recreio de uma escola». Partindo desta premissa, talvez já consigamos perceber melhor como foram, um dia, as pessoas que hoje ocupam os lugares no Parlamento e como serão as de amanhã.

Data: 28 set.: 20.30h-22.30h | Localização: Castelo de São Jorge | Preço: 5€ - 10€ | Idades: M/5 anos

No Castelo de São Jorge habitam o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego-anão, o morcego-pigmeu, o morcego-de-peluche e o morcego-rabudo. Através de uma visita guiada, miúdos e graúdos vão poder compreender a importância extraordinária que estas criaturas desempenham no funcionamento dos ecossistemas.

O Teatro em Cada Bairro tem 2 convites para a pequenada

fim de semana com as crianças avenidas bebé fest lisboa

Datas: 28 e 29 set. | Localização: Lisboa | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

Na sua 2.ª edição, o Avenidas Bebé Fest traz a Lisboa e ao Bairro do Rego atividades criativas e artísticas pensadas e programadas para crianças até aos 36 meses e as suas famílias. Não perca este evento grátis dedicado aos mais novos!

28 set.: 11h – 11.50h - 10 Dobras - Baileia

- - Baileia 29 set.: 10.30h - 11.15h - Brincar aos músicos, com pais e bebés - EMA

Fim de semana com as crianças a Sul

Aí em casa precisam de uma Lanterna Mágica?

Data: 29 set.: 11h | Localização: MAR Shopping Algarve, Loulé | Preços: Grátis | Idades: M/3 anos

No último domingo de setembro, o ‘Dominguinhos’ do MAR Shopping Algarve convida os mais pequenos a criar uma lanterna mágica! Com materiais simples e fáceis de usar, as crianças vão adorar aprender esta técnica artesanal enquanto soltam a imaginação. Uma manhã lúdico-pedagógica perfeita para partilhar em família!

Em setembro ainda há festivais pelo Alentejo!

futurama festival alentejo 2024

Datas: 27 e 28 set. | Localização: Serpa | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

A 3.ª edição do Festival Futurama traz uma mistura única de performances, instalações e workshops ao Alentejo. No sábado, às 16h, não perca uma arruada no espaço público, com dois coletivos musicais e sonoros distintos. Por um lado, Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho (Serpa), cuja tradição local reflete a cultura pastorícia da região, com a Orquestra de Percussão Rufar e Bombar (Beja), que reúne um conjunto de 20 rufos e bombos.

Todos à Festa do Cinema de Animação do Algarve!

Datas: 26 a 28 set. | Localização: Vários locais (Algarve) | Preços: 0€ - 5€ | Idades: Todos os públicos

A magia do cinema de animação chega ao Algarve com a ANIMAGORIA! Durante dois dias, este festival vai encantar miúdos e graúdos com sessões de curtas-metragens de animação, workshops e muito mais. Destacamos algumas atividades:

26 de set.: 14.30h - Oficina de animação 2D "Vida Marinha" - Centro Ciência Viva de Faro

- - Centro Ciência Viva de Faro 27 de set.: 10h-17h - Cinema Insuflável - Jardim da Alameda, Faro

- - Jardim da Alameda, Faro 28 de set.: 14.30h - Oficina de stop motion: "O teu aquário" - IPDJ, Faro

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Sabia que os livros da Anita fizeram 70 anos?

Em 1954, era lançado o primeiro livro de Anita, chamado “Anita na Quinta” e, mais tarde, em 2015, começaram a ver-se muitas edições com o nome original "Martine". Agora que voltaram as aulas e as festas com os amiguinhos, leia à pequenada esta história!

martine anita livros infantis fim de semana com as crianças sapo lifestyle

Páginas: 24 | Preço: 9,99€ | Público: Crianças e Famílias

O fim de semana acabou, está na altura de voltar à escola! Mas esta segunda-feira não vai ser um dia como os outros, chegou uma nova menina à turma da Martine, a Shivani. O que será que elas fizeram nas aulas? Um livro para as crianças descobrirem como é importante dar as boas-vindas a novos colegas!

cinema filmes infantis crianças família

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

