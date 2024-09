Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Viaje até à era medieval, em Leça do Balio!

Datas: Até 14 set.: 12h-01h, dom.: 12h-22h | Localização: Mosteiro de Leça do Balio

Os Hospitalários no Caminho de Santiago tomam conta do Mosteiro de Leça do Balio para uma autêntica viagem no tempo até à época medieval. Sabia que era por este local que passavam muitos peregrinos no caminho para Santiago de Compostela? Não perca as surpresas para miúdos e graúdos, como a atividade grátis "Monarcas bem cheirosos".

Todos ao teatro para viver as aventuras deste gato destemido!

gato das botas teatro amarante Filipa Brito

Datas: 15 set.: 18h-18.50h | Localização: Cine-teatro de Amarante

Inspirado no famoso conto de Charles Perrault, este espetáculo, repleto de elementos caricaturais, apresenta um novo e fresco reconhecimento das aventuras deste matreiro e astuto Gato. Num mundo cheio de tecnologias, “Gato das Botas” convida a perceber se é possível conseguir muito com tão pouco.

Já foi a algum festival de circo contemporâneo?

Datas: 13, 14 e 15 set. | Localização: Vila Nova de Gaia

Todos a postos para a 6.ª edição do Cupula Circus Village Festival? Percorra as 3 tendas de circo com os mais novos, descubra os espaços exteriores de apresentação ou espreite de mansinho os espaços de treino. Delicie-se com belos petiscos na zona de restauração e fique no parque de campismo se quiser saborear o final do verão!

A não perder em Lisboa e no Centro

Uma cidade para começar do zero em 2 dias inesquecíveis!

cidade do zero catarina barreiros crianças

Datas: 14 e 15 set.: 10h-19.30h | Localização: Tapada da Ajuda

Este fim de semana a Cidade do Zero espera por si! Ao todo, vão marcar presença mais de 100 marcas nacionais e 100 atividades, neste evento organizado por uma das vozes da sustentabilidade em Portugal, Catarina Barreiros, do projeto DO ZERO. Inscreva a pequenada nos workshops que ainda têm vagas, aprenda a remendar roupas e troque livros e plantas de que já não precise. Os patudos também são bem-vindos!

No meio dos morcegos: visita guiada ao Castelo de São Jorge

Datas: 14, 21, 28 set.: 20.30h-22.30h | Localização: Castelo de São Jorge

No Castelo de São Jorge habitam o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego-anão, o morcego-pigmeu, o morcego-de-peluche e o morcego-rabudo. Através de uma visita guiada, miúdos e graúdos vão poder compreender a importância extraordinária que estas criaturas desempenham no funcionamento dos ecossistemas.

Todos a brincar às escavações! Marque antes que esgote

museu do dinheiro oficina arqueologia

Datas: 15 set.: 11h | Localização: Museu do Dinheiro

Visite a Muralha de D. Dinis e mostre aos mais novos o que é uma escavação arqueológica e como se classificam milhares de fragmentos para não se perderem. De uma forma tão prática quanto detetivesca, parta à descoberta do que é a arqueologia e quais os métodos de trabalho dos arqueólogos neste verdadeiro quebra-cabeças! As sessões esgotam depressa. Marque aqui.

Fim de semana com as crianças a Sul

Está na hora de experimentar yoga para famílias

Datas: 14 set.: 10.30h | Localização: Biblioteca Municipal de Lagos

Toca a ginasticar! Sabia que quando o corpo alonga, a mente também? Esta atividade é composta por histórias e jogos que ajudam a treinar a concentração e a ter mais consciência da respiração. Já para não falar dos impactos positivos no desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças!

Duas manas num espetáculo de dança!

mana a mana espetáculo de dança teatro das figuras

Datas: 14 set.: 21.30h | Localização: Teatro das Figuras

Este é o ponto de reencontro entre irmãs que partilham um processo criativo vários anos após decidirem não criar mais em conjunto. MANA A MANA explora a dificuldade de comunicação nas relações e cocriações e a eterna procura por uma melhor comunicação. Há manos e manas por aí? Não percam este espetáculo, inserido no Festival Dance Dance Dance.

Vamos ver as estrelas!

Datas: 14 set.: 20.30h-23.30h | Localização: Biblioteca Municipal de Faro

Até 19 de outubro, entre as 17h e as 20h, a "Alameda Viva" tem atividades de animação, música, dança, teatro, desporto, contos, exposições, jogos, ateliers, insufláveis, e muito mais para entreter toda a família!

Este sábado, o menu tem uma observação astronómica que vai pôr toda a gente e procurar crateras, montanhas e vales na lua quase cheia. E, com sorte, a vislumbrar o planeta saturno.

? Desconto da semana

Conheça divertidos filmes infantis para todas as idades

filminhos infantis zero em comportamento setembro

Com novas e bonitas lições, os filminhos da Zero em Comportamento estão à sua espera! São oito curtas-metragens de animação para crianças dos 4 aos 10 anos, com uma duração total de 55 minutos. Aproveite o desconto E&O e aceda aos filmes infantis, a qualquer dia, hora e em qualquer lugar, no videoclube da Zero em Comportamento!

Basta aplicar aqui o código EO0924 para obter 25% de desconto nos filminhos infantis do mês de setembro, exclusivamente, no Videoclube da Zero em Comportamento.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Aí em casa já leram... Os Piores Profs do Mundo?

livro piores profs do mundo porto editora

Páginas: 312 | Preço: 16,65€ | Público:Crianças e Jovens

Vamos entrar no espírito do regresso às aulas com 10 contos terríveis! Mergulhe nesta obra do escritor britânico David Walliams, premiado com o National Book Awards Children's Book of the Year, editado pela Porto Editora.

Achas que os teus professores são uma seca? Espera até conheceres estes. São 10 no total, e esta é apenas uma seleção dos piores e mais assustadores professores do mundo. Não são uma seca, não... mas cuidado com eles!

Depois, não digas que não te avisámos.

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

Saiba onde fazer desportos divertidos em família e em que bibliotecas de Lisboa e do Porto há atividades para pôr os miúdos a ler. Já mostrou estes monumentos às crianças? Alguns são grátis!

Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e as gelatarias para refrescar os dias mais quentes. Deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Aponte já as datas das férias e dos exames. Veja aqui o Calendário Escolar 2024/25!

