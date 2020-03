Filipa Martins, jornalista e escritora, recebeu o Prémio Revelação, em 2004, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro “Elogio do Passeio Público”. Tem publicados, entre outros livros, “Quanta Terra”, “Mustang Branco”. “Na Memória dos Rouxinóis”, venceu o Prémio Literário Manuel Boaventura 2019.

Viagem às memórias da vida em comum de dois irmãos

“O meu irmão”



Afonso Reis Cabral

Com a morte dos pais, é preciso decidir com quem fica Miguel, o filho de 40 anos que nasceu com síndrome de Down. O irmão, 41 anos, professor universitário divorciado e misantropo, surpreende a família, chamando a si a grande responsabilidade. A chegada de Miguel à casa de família numa aldeia isolada do interior de Portugal, traz problemas inesperados - e o maior de todos chama-se Luciana. O leitor assiste à rememoração da vida em comum destes dois irmãos, incluindo o estranho episódio que ameaçou de forma dramática o seu relacionamento.

Afonso Reis Cabral nasceu em 1990. Aos 15 anos publicou o livro de poesia “Condensação” e o romance “Pão de Açúcar”. É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos, fez mestrado na mesma área e tem uma pós-graduação em Escrita de Ficção. “O Meu Irmão” (Leya) venceu o Prémio LeYa 2014.

Uma ilha com criaturas singulares, um homem que anseia pela solidão

“O luto de Elias Gro”

João Tordo

Numa pequena ilha perdida no Atlântico, um homem procura a solidão e o esquecimento, mas acaba por encontrar muito mais. A ilha alberga criaturas singulares: um padre sonhador, de nome Elias Gro; uma menina de 11 anos perita em anatomia; Alma, uma senhora com um coração maior do que a ilha; Norbert, um velho louco que tem por hábito vaguear na noite; e o fantasma de um escritor, cuja casa foi engolida pelo mar.

O narrador, lacerado pelo passado, luta com os seus demónios no local que escolheu para se isolar: um farol abandonado, à mercê dos caprichos da natureza - e dos outros habitantes da ilha. O homem vai, passo a passo, emergindo do seu esconderijo, fazendo o seu luto, e descobrindo, numa travessia de alegria e dor, a medida certa do amor.

“O luto de Elias Gro” (Companhia das Letras) é um romance de João Tordo, autor nascido em Lisboa em 1975, vencedor do Prémio Literário José Saramago 2009 com “As Três Vidas”.

Em Sagres brota de uma brecha um homem misterioso

“A brecha”



João Pedro Porto

Em noite de exagerado temporal, um misterioso homem encoberto brota do chão de Sagres. Desmemoriado e desnorteado segue pela costa vicentina. Um outro, aborrecido com a banalidade do seu tempo, decide entrar pela brecha que rompe pela parede do quarto, esperando recuperar coisas esquecidas, como a exploração, a descoberta e até mesmo a conquista. Haverá um vínculo crescentemente claro entre os heróis. Pela brecha viver-se-á uma epopeia, do lugar em que dois mares se suturam até à cidade que deu a ruína e um mito fadado a Portugal.

João Pedro Porto nasceu nos Açores, em 1984. “A brecha” (Quetzal Editores) é o seu quarto romance, tendo publicado “O rochedo que chorou”, “O 2egundo M1nuto” e “Porta azul para Macau”.