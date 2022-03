O Dia do Pai está a chegar e a azáfama de encontrar o presente perfeito continua. Com a TaskRabbit, plataforma que liga taskers especializados a pessoas que precisam de ajuda com as mais diversas tarefas, é possível encontrar ideias de presentes que darão muito jeito nesta altura.

Neste dia, é comum oferecer-se o típico perfume ou camisa - mas talvez seja hora de encontrar um presente original que o seu pai irá realmente usar.

A plataforma de serviços que ajuda a facilitar a vida quotidiana, sugere cinco ideias para oferecer tempo aos pais nesta data especial.

#1 Assistente virtual

Imagine ter alguém que vá organizar os papéis do seu pai, o seu e-mail ou até quem põe em ordem todas as fotografias dos verões desde 2007.

#2 Alguém para lhe fazer recados

As idas aos correios, o pagamento de contas, o levantar medicamentos na farmácia, vão tornar-se agora muito mais cómodos.

#3 Reparações

É o seu pai que geralmente faz as reparações em casa? Então porque não oferecer uns minutos de descanso extra e contratar um tasker para reparar o que for necessário?

#4 Jardinagem

O seu pai tem orgulho no jardim que construiu? É o menino dos olhos dele? Talvez seja boa ideia contratar um jardineiro para elevar ainda mais esse jardim.

#5 Organização de Festas

Tem um pai que não diz que não a juntar os amigos? Porque não oferecer um tasker que lhe planeie o próximo barbecue em casa? Só terá mesmo de se preocupar com a festa ser um arraso.

Pode optar por oferecer um voucher de oferta da TaskRabbit ou reservar um Tasker e tornar a experiência uma surpresa - basta apenas aderir à plataforma.