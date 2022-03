As autoridades australianas confirmaram hoje que a Grande Barreira de Corais, localizada no nordeste do país, está a sofrer um branqueamento massivo de corais, o sexto desde 1998, apesar das condições devidas ao fenómeno La Niña, que ajuda a arrefecer as águas.

