Pelas mãos de Raquel Castro e Hugo Baptista nasce uma nova loja no Lx Factory, um espaço versátil que abraça diferentes marcas ligadas à sustentabilidade, com fortes valores sociais, úteis e atuais.

Segundo Raquel, “temos marcas de acessórios, joalharia, coleções para casa, marcas pequenas, outras artesanais e muitas marcas nacionais. Antes da Brandz, tínhamos criado a Christmas Pop Up também neste espaço. Depois do Natal e com a pandemia, percebemos que imensas marcas pequenas ficaram sem um sítio para vender os seus produtos. Foi assim que decidimos aumentar a loja e criar a Brandz, tornando-se possível dar ao espaço um período de vida mais longo e uma possibilidade às marcas de sobreviverem em tempo de pandemia”.

créditos: Brandz

Com experiência e conhecimento da área há quase dez anos, a curadoria das marcas e peças expostas é toda feita por Raquel e Hugo, que procuram dar ao espaço um cunho pessoal mas acessível, que possa ser adorado por qualquer cliente. No fundo, o grande objetivo da loja, é que um cliente entre e consiga comprar um presente para qualquer pessoa ou até mesmo para si.

Para Hugo, “as marcas que aqui expomos devem preencher um dos requisitos da Brandz, ou seja serem eco, urban, fair ou hype. Não precisam de ser todos os conceitos simultaneamente, mas um deles e que vejam este espaço como um mercado vivo, em vez de ser uma loja com marcas fixas. No fundo, queremos que os clientes saibam que vão ser surpreendidos constantemente e que tenham a loja como referência, que saibam que podem encontrar produtos diferenciadores”. Já Raquel, defende que “aqui temos marcas fortes, independentemente do seu tamanho, de serem ou não caseiras, todas têm um propósito. Procuramos que haja uma curadoria não só do ponto de vista de marca, mas que tenham um lado social, sempre”.

A Brandz oferece diferentes tipos de produtos que vão desde a joalharia de autor e bijuteria, produtos de decoração, a acessórios de moda e vestuário.

créditos: Brandz

Os mais novos não foram esquecidos e é possível encontrar mochilas, cadernos, garrafas térmicas ou óculos de sol para todos os membros da família.

No que respeita a marcas, na Brandz vai encontrar tanto marcas nacionais (Antiga Barbearia do Bairro, Alma e Coração, Susana Farinha, GOAT, Life is a Mesh, entre outras), como internacionais (Herschel, 24bottles, Mr. Wonderful, Anartxy, Parafina e mais algumas).

Pode comprar os produtos no espaço físico ou na loja online e todos os meses poderá descobrir tanto marcas, como produtos novos.