“Sem a necessidade de abrir valas, nem de usar cablagem, e de uma forma completamente autónoma, foram instaladas luminárias solares que oferecem iluminação pública ao aldeamento de forma inteligente, limpa e sustentável”, lemos no comunicado emitido pelo Grupo Pedras, responsável pelo aldeamento turístico Pedras da Rainha.

As luminárias solares SunStay são totalmente sustentáveis e incluem bateria, detetor de movimento e painéis fotovoltaicos que se adaptam ao nascer e ao pôr do sol, tornando a luminária autónoma. É possível ainda a conexão por bluetooth que permite a gestão das luminárias através de uma aplicação, sendo possível definir os níveis de iluminação adaptáveis ao local.

Almeida Pires, Diretor Geral de Pedras da Rainha afirma que “O Algarve é uma das regiões mais privilegiadas do nosso país, e com 300 dias de sol por ano ainda há mais razões para apostar em soluções sustentáveis e inteligentes. Queremos reduzir a pegada ecológica e acreditamos que estamos a contribuir para que o Algarve seja cada vez mais um destino inteligente e sustentável, e ao inserir as luminárias solares Sunstay no aldeamento Pedras da Rainha estamos a dar um exemplo de boas práticas e a apostar no futuro”.

O Grupo Pedras avalia a possibilidade de implementar este conceito de iluminação sustentável numa outra unidade hoteleira que gere, o Aldeamento de Pedras d’el Rei.