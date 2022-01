Espanha é um país que conta com uma história, uma diversidade cultural e uma gastronomia inigualáveis, uma riqueza que, juntamente com a hospitalidade do seu povo, posicionou o país como um destino turístico de referência no mundo.

Este valor diferenciador encontra a sua máxima expressão em pequenos hotéis e projetos turísticos que têm na sua base pessoas comprometidas com o autêntico património nacional, empresas com alma, que entendem o luxo como a exclusividade oferecida nos pequenos detalhes e nas experiências mais autênticas.

Desde a sua fundação em 2017, a consultora de turismo especializada em luxury hospitality, PREIPER Luxe, mantém o seu firme objetivo de dar visibilidade e potenciar a ampla variedade de alojamentos desta categoria em Espanha.

Agora, avança mais um passo nessa direção com a criação do The Authentic Heritage Collection, um selo distintivo que reconhece e reúne alguns dos estabelecimentos turísticos mais singulares de Espanha.

The Authentic Heritage Collection créditos: PREIPER Luxe

Sob esta nova marca com identidade própria, que engloba uma meticulosa seleção de hotéis, locais únicos e culturais e empresas de turismo de experiência, a PREIPER Luxe desenvolverá um projeto único de comercialização nacional e internacional para a coleção.

Todos os membros do selo poderão beneficiar dos serviços da consultora, que lhes fornece soluções para o desenvolvimento do seu negócio, graças a uma equipa que opera na captação comercial, oferece serviços de relações públicas para aumentar a visibilidade e reputação dos membros que formam a sua coleção e soluções de comunicação com impacto nacional e internacional.

E por fim, põe à disposição o seu know-how na avaliação do serviço oferecido de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, para garantir a melhor experiência possível.

A COLEÇÃO MAIS AUTÊNTICA

A firme aposta da PREIPER Luxe no turismo diferenciador e a especialização num único destino, Espanha, deram como resultado esta seleção exaustiva de membros que compõem a coleção.

The Authentic Heritage Collection reúne alguns dos mais genuínos estabelecimentos turísticos de Espanha e convida-o a descobrir o país através de uma filosofia e visão turística comuns. No total, 13 hotéis e 7 estabelecimentos lançam esta coleção, que prevê continuar a crescer para oferecer, sob The Authentic Heritage Collection, turismo ao mais alto nível.

Este novo selo, que se diferencia por ser especializado em Espanha e coexistir com outros já existentes em contextos internacionais é, simultaneamente, mais um passo no sentido de consolidar o trabalho da empresa de consultoria PREIPER Luxe para posicionar Espanha como um destino de luxo no mercado estrangeiro.