A IKEA lança hoje uma campanha para ajudar os portugueses a aquecerem-se em casa ao mesmo tempo que poupam energia, dando a conhecer aos portugueses várias dicas para se manterem mais quentes em casa, reduzindo a necessidade de aquecedores.

Esta campanha mostra que, com pequenos truques e alterações simples e económicas, é possível alcançar um maior conforto térmico e reduzir o impacto na conta da eletricidade, e no planeta.

1. Manter a temperatura em casa com cortinados

As cortinas espessas impedem a entrada de correntes de ar frio e ajudam a preservar a temperatura. Existem também opções de estores alveolares que permitem poupar energia, dado que têm uma estrutura em forma de favo de mel que cria uma camada de isolamento que ajuda a reduzir os custos de aquecimento.

2. Aquecer-se em casa com têxteis

O uso de têxteis, como tapetes ou mantas, entre outros, além de tornar as casas mais acolhedoras, ajuda a manter o conforto térmico. Um edredão extra quente pode ajudar os portugueses a manterem-se quentes à noite e permite reduzir a necessidade de aquecimento no quarto, sem que sinta frio.

3. Poupar energia com Home Smart

Cerca de 25% do consumo energético mundial é usado para iluminação. A marca tem também algumas recomendações para poupar energia: as lâmpadas LED que poupam 85% de energia e duram cerca de 20 vezes mais quando comparadas com as incandescentes, ao uso de tomadas inteligentes que permitem definir temporizadores através de app e escolher o período que pretende o dispositivo ligado à tomada esteja a funcionar, ou até os sensores de movimento que só se acendem quando detetam a presença de alguém.