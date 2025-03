Invista em energia solar

A instalação de painéis solares é uma das formas mais eficazes de reduzir a dependência da rede elétrica e, consequentemente, os custos com eletricidade. Com os avanços tecnológicos e incentivos disponíveis, nunca foi tão simples produzir a própria energia e poupar a longo prazo. Além disso, a evolução tecnológica permite poupanças durante todo o ano, mesmo nos dias mais nublados.

Adote hábitos energéticos saudáveis

Pequenos ajustes na rotina podem gerar grandes poupanças. Regular a temperatura de eletrodomésticos de arrefecimento e aquecimento é essencial: os termoacumuladores costumam estar calibrados para 70ºC, consumindo energia desnecessária. Ajustá-los para 60ºC garante água quente suficiente sem desperdício. O frigorífico deve estar entre 5-8ºC e o congelador nos -18ºC para evitar consumos excessivos. Além disso, utilizar as máquinas de lavar loiça e roupa com carga completa e ajustar a dose de detergente melhora a eficiência sem comprometer a limpeza.

Aproveite tarifas bi-horárias

Se o consumo de energia for maior durante a noite, pode beneficiar de tarifas bi-horárias, que oferecem preços reduzidos em determinados períodos. Analisar o consumo e verificar se esta opção faz sentido pode resultar numa poupança significativa.

Controle o consumo em standby

Muitos dispositivos continuam a consumir energia mesmo quando não estão em uso. Utilizar tomadas inteligentes ou desligar aparelhos da corrente pode evitar desperdícios desnecessários e reduzir a conta da luz.

Opte por eletrodomésticos eficientes

Os eletrodomésticos com classificação energética A++ ou superior consomem menos eletricidade e ajudam a reduzir a fatura no final do mês. Sempre que possível, é recomendável verificar a etiqueta energética antes de adquirir novos equipamentos.

Melhore o isolamento térmico

Uma casa bem isolada reduz a necessidade de aquecimento no inverno e arrefecimento no verão, o que diminui significativamente o consumo elétrico. Pequenas melhorias, como vedar janelas e portas ou investir em vidros duplos, podem fazer uma grande diferença.

Utilize energia de forma consciente

Pequenos hábitos, como desligar luzes ao sair das divisões, reduzir o tempo no banho ou evitar o uso excessivo do ar condicionado, podem contribuir para uma grande poupança ao longo do tempo.

Reduzir a fatura da eletricidade não significa abdicar do conforto, mas sim adotar práticas mais inteligentes e sustentáveis. Segundo a Bling Energy, com a combinação certa de tecnologia, eficiência e bons hábitos, é possível poupar dinheiro e ainda contribuir para um futuro mais verde.