Segundo a UCI, as soluções mais eficazes e com efeitos a longo prazo, exigem um investimento maior, que pode ser feito com o recurso a capitais próprios ou a crédito para obras, podendo ainda beneficiar de alguns apoios como o Fundo Ambiental.

1. Isolamento de paredes e coberturas

A maioria das casas em Portugal, especialmente as anteriores a 1990, não possuem isolamento, o que permite uma grande perda de calor do interior da casa para o exterior no inverno. Apostar no isolamento das paredes melhora o conforto térmico da sua casa, torna-a num espaço mais saudável, permite-lhe reduzir as faturas de energia e ainda aumenta o isolamento acústico. Mas é importante não esquecer as coberturas, que são responsáveis por 30% das perdas de calor de uma habitação, sendo por isso um elemento fundamental para assegurar o conforto térmico em casa.

2. Instalação de janelas eficientes

Segundo dados da ADENE, cerca de 75% das janelas em Portugal têm vidros simples, pouco eficientes, o que prejudica o isolamento térmico das habitações, sendo recomendável a instalação de janelas eficientes que diminuam a perda de calor para o exterior. No site do Fundo Ambiental, na Plataforma Vales de Eficiência, pode encontrar uma listagem de fornecedores de janelas eficientes que pode ajudar no processo.

Descubra, a seguir, as soluções mais em conta, que permitem também poupar energia, e que podem ajudar a compensar os maiores consumos de energia com o aquecimento no inverno:

3. Optar por lâmpadas LED

As lâmpadas LED consomem até 80% menos energia do que as lâmpadas tradicionais. Por isso mesmo, uma das formas mais eficazes, baratas e rápidas de poupança de energia é substituir as lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED. E claro, sempre que possível, aproveite a luz solar.

4. Aplicar vedantes em portas e janelas

O isolamento térmico é, sem dúvida, a melhor opção no que toca a melhorar a performance energética das habitações, no entanto, é também das mais caras. Contudo, pode optar por aplicar vedantes em portas e janelas, de forma a evitar a perda de calor ou de ar condicionado. Com a instalação de vedantes, é possível bloquear as correntes de ar, de modo a melhorar a eficiência energética e, por sua vez, diminuir os custos com aquecimento ou refrigeração.

5. Desligar aparelhos em standby

Ao contrário do que se possa pensar, os aparelhos em modo standby continuam a consumir energia. Por isso, para reduzir a sua fatura energética, deve mesmo desligar todos os aparelhos quando não estiverem a ser usados, o que pode fazer, por exemplo, recorrendo a extensões com interruptores.

6. Escolher eletrodomésticos eficientes

Sempre que comprar um novo eletrodoméstico, opte por equipamentos com classificação energética A ou superior. Estes consomem menos energia, o que se traduz em poupanças significativas a longo prazo.