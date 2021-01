Na Alemanha, cerca de 860 mil pessoas vivem nas ruas. É por isso que a Ulmer Nest, empresa sediada na cidade de Ulm (a 120 quilómetros a oeste de Munique), está a fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar os mais necessitados.

Recentemente, esta empresa encheu as ruas com uma frota de cápsulas de abrigo individuais para que os sem-abrigo pudessem recolher-se. Mais, estas ‘casas’ têm um cariz de sustentabilidade, uma vez que são ‘alimentadas’ a energia solar, proporcionando um local seguro e quente.

Estas cápsulas de aparência futurística foram instaladas em Ulm em 8 de janeiro de 2020, sendo parte de um projeto piloto. Se for bem-sucedido, estes "ninhos" podem ser instalados por toda a Alemanha.

Cada pequena cabana é feita de madeira e aço, podendo acomodar até duas pessoas no seu interior (ou uma pessoa e um animal de estimação ou bagagem). Também são à prova de água e protegem do frio, vento e humidade.

Estes abrigos podem ser trancados com segurança por dentro e um sensor de movimento alerta os assistentes sociais quando as portas estão abertas, para proceder à respetiva higienizarão depois que o indivíduo deixe o espaço.

As cápsulas contam ainda com uma rede de rádio para que as pessoas possam entrar em contato com a equipa que os supervisiona. Não foram concebidas com o intuito de serem residências permanentes, mas sim para serem utilizadas quando necessário.

Veja algumas imagens do projeto