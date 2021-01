A Ikea anunciou que vai entrar no setor da energia, preparando-se para distribuir nas suas lojas uma solução de painéis solares em parceria com a empresa espanhola Contigo Energia.

De acordo com a publicação do Negócios, a Ikea vai operar como "facilitadora", uma vez que os painéis solares serão comercializados e distribuídos diretamente pela empresa espanhola Contigo Energía.

O lançamento do serviço está previsto para o segundo trimestre deste ano.

A empresa sueca destaca que a gama de painéis solares será vendida num serviço "chave-na-mão", ou seja, "o sistema terá tudo incluído, desde a simulação e estimativa de custos, assim como, uma visita técnica, física ou virtual, até à compra e instalação, não havendo nenhum custo adicional para garantias e subscrições", de acordo com o comunicado.

A gigante mobiliária nórdica sublinha que esta solução irá permitir "economizar até 50%" na fatura da eletricidade.

A lista com os preços dos painéis em Portugal ainda não foram revelados, mas em Itália, por exemplo, 10 painéis solares, com garantia de produção de cinco anos, custam entre os 4.970 e os 5.620€, de acordo com a potência. Porém, nos Países Baixos, oito painéis podem custar entre os 3.145 e os 4.824€.

"Quanto maior for a despesa elétrica, maior será a economia com energia solar, sendo possível um retorno do investimento entre 5 a 10 anos, dependendo do tamanho dos sistemas, ainda desfrutando de muitos anos de energia solar grátis", sublinha a empresa no comunicado.

Ana Barbosa, responsável de sustentabilidade da Ikea Portugal, afirma que esta solução garante uma "oportunidade de acelerar a necessária transição para as energias renováveis".