A Ikea, em parceria com a pequena empresa norte-americana Escape Homes, lançou o projeto Tiny Home Project. A gigante nórdica de mobiliário e decoração continua focada na construção sustentável e na conservação do meio ambiente, algo que continuará a apostar no futuro.

O resultado desta parceria materializou-se numa casa de pouco mais de 17 metros quadrados. Atualmente, as casas encontram-se em produção, mas os preços já são conhecidos. A versão totalmente equipada custa pouco mais de 53.700 euros e cerca de 40.300 euros sem os móveis Ikea.

O projeto "procura promover a sustentabilidade através da inclusão e inovação, assim como satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras", pode ler-se no site do projeto.

Os designers desta pequena casa sobre rodas acreditam que a vida minimalista em pequenos espaços será uma tendência, principalmente na pós-pandemia.

O designer de interiores da Ikea, Abbey Stark, projetou o espaço como uma típica casa de exposição da Ikea, recorrendo a produtos sustentáveis ​​e multifuncionais, com a poupança de espaço e energia em consideração. É composta por sala, cozinha, casa de banho e quarto, tendo ainda espaços de arrumação, suspensos, no armário da cozinha e nas prateleiras junto ao teto, para além do que fica debaixo da cama. Por dentro, é branco, e por fora, apresenta painéis de madeira de inspiração japonesa, uma técnica conhecida como Shou Sugi Ban.

Esta casa sobre rodas pode ser acoplada a um veículo e levá-la a qualquer destino.

“Vivemos com o essencial. Por isso, vivemos mais o presente, com uma maior consciência da utilização dos recursos e do que é realmente importante na vida: as relações e as experiências, não as coisas ", explicam Alexis Stephens e Christian Parsons, autores do projeto Tiny House Expedition, em declarações à revista AD.

Este casal vive há cinco anos numa casa de 12 metros quadrados, com a qual viaja pelos Estados Unidos da América.

Se quer saber se esta casinha é o lar ideal para os seus ideais, faça uma tour virtual que a Vox, agência de publicidade responsável pelo projeto, preparou no site da Curbed. Aqui, poderá dar um passeio pela mini-casa, ficar com uma ideia do espaço e observar os detalhes.