A preocupação com o meio ambiente pode manifestar-se de diferentes formas. No dia-a-dia, com a circulação em transportes públicos em vez do automóvel particular, com a reciclagem dos resíduos ou através da compra de energia renovável, por exemplo. Mas também é possível reduzir a pegada ecológica na hora de ir para a mesa. Como? Uma alimentação de base vegetal pode ser um bom ponto de partida.

Os números são claros: produzir 1kg de carne implica mais de 15 mil litros de água, 7,9m2 de solo e 16Kg de dióxido de carbono, enquanto que para 1kg de cereal bastam 1300 litros, 1,5m2 e 0,8Kg de dióxido de carbono. O consumo de carne e peixe tem um impacto ambiental considerável e a indústria da pecuária é uma das mais poluentes, mais do que todo o sistema de transportes mundial em simultâneo.

Além disso, damos-te cinco sugestões de restaurantes portugueses para reduzires a tua pegada ecológica. A alimentação de base vegetal, matéria-prima de produção biológica, ingredientes sazonais e produzidos localmente são alguns dos conceitos-chave.

*artigo escrito em parceria com a Associação Vegetariana Portuguesa