Seaspiracy: Pesca Insustentável (2021, Netflix) é o mais recente documentário a criar uma enorme discursão em torno da sustentabilidade do planeta e a forma como comemos. Já antes, Earthlings (2005) e Cowspiracy (2014) surtiram os mesmos efeitos na população, aliás, são responsáveis pela mudança de visão e alimentação do nosso mundo.

Mas há muitos mais. Das alterações climáticas, ao lixo que acaba nos oceanos, passando pelos efeitos de um matadouro, reunimos os dez melhores documentários sobre natureza, com base na pontuação média do IMDB e Rotten Tomatoes, sites de referência na avaliação cinematográfica. O melhor é que a maior parte está disponível para visualização na plataforma de streaming Netflix Portugal.

Claramente, estes filmes são poderosos meios de mudança de mentalidade e o interesse cresce a cada dia. As pesquisas no Google por "documentário sobre natureza" aumentaram 400% na última semana em todo o mundo, de acordo com um estudo da The Knowledge Academy.

Confira os melhores documentários sobre natureza que o mundo precisa de assistir.