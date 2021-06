Fotógrafos de vida selvagem passam a vida inteira a aprimorar as suas técnicas para captar a melhor fotografia. Detalhes como posicionamento, velocidade de obturação, ISO têm de ser levados muito a sério. Mas isso é o que não acontece com as imagens que são publicadas no grupo Crap Wildlife Photography do Facebook.

"Este grupo é sobre fotografias que não deram certo", diz a descrição. "Talvez tenhas decepado a cabeça de um pombo ou única coisa que conseguiste fotografar foi o rabo de um lêmure."

No entanto, o Crap Wildlife Photography tem regras. As fotografias podem até estar mal compostas e desfocadas, mas este grupo esforça-se por transmitir conteúdo original, promovendo muitas gargalhadas, principalmente nos comentários.