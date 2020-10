Este foi o primeiro produto lançado com esta premissa, mas a estratégia de sustentabilidade da Reebok passa por desenvolver produtos criados apenas com recurso a materiais naturais ou reciclados, bem como eliminar a utilização de poliéster virgem até 2024.

A marca tinha já anunciado o lançamento deste modelo inovador em dezembro de 2019, mas só hoje, dia 2 de outubro, foi colocado à venda, tanto online como em lojas físicas, tendo o custo de 129,95 euros.

As sapatilhas 'Forever Floatride Grow' foram desenvolvidas em parceria com a empresa norte-americana Siena Farms, especializada em agricultura sustentável e são inteiramente produzidas com materiais de origem vegetal.

O tecido da sapatilha é feito essencialmente à base de casca de eucalipto, a palmilha é de espuma de algas e a sola é composta por óleo de rícino e borracha natural obtida a partir de árvores de borracha.