Desastres naturais são fenómenos incríveis e assustadores. Muitas das vezes, infelizmente, são também devastadores.

Assistir e sobreviver a um momento desses, como umas cheias ou um furacão, mudará certamente a nossa forma de ver o mundo. Devido às alterações climáticas, fenómenos como as cheias no centro da Europa e o tempo extremamente quente no Canadá são cada vez mais frequentes.

Contudo, as imagens que se seguem não tiveram consequências mais graves - apesar dos carros danificados pelo mau tempo - e algumas delas até dão para rir.