O RioSul Shopping vai marcar presença nas praias de Sesimbra, Meco e Lagoa de Albufeira, com atividades de sensibilização ambiental, recolha de lixo e alertando toda a população para a problemática dos resíduos nas praias e oceanos.

A ação será desenvolvida nos fins de semana e teve início no fim de semana de 19 de junho e termina a 11 de julho, estando em simultâneo nas três praias, Sesimbra, Meco e Lagoa de Albufeira.

Esta iniciativa vai culminar numa obra de arte realizada pela artista portuguesa Soraia Domingos que, através do lixo recolhido nas diversas praias, vai criar uma escultura que posteriormente vai ficar em exposição no RioSul Shopping, dando uma nova vida aos resíduos abandonados nas praias.

Reaproveitar lixo abandonado nas praias foi o desafio lançado à artista que, atualmente, tem aliado a sua arte a uma prática mais sustentável.

Todos os anos acumulam-se toneladas de lixo nas praias e nos oceanos e, apesar deste número ter diminuído, esta será sempre uma problemática que necessita de intervenção urgente.

Por isso, com o regresso da época balnear e a entrada na estação mais quente do ano, o verão, o RioSul Shopping decidiu organizar esta campanha de sensibilização para o problema da poluição do lixo marinho.