Mais de 1 milhão de portugueses está a deixar de comer carne

Lançado em novembro de 2021, um novo estudo da consultora Lantern faz um retrato da alimentação de base vegetal em Portugal, que tem aumentado, mostrando a evolução dos números, caracterizando os consumidores e respetivos hábitos de consumo e deixando ainda uma reflexão sobre as diferentes marcas no mercado e a sua presença junto dos consumidores.

Já são cerca de 1 milhão e 19 mil pessoas! Este é o número de portugueses que segue uma alimentação vegetariana, ou seja, que abrange vegetarianos, veganos e flexitarianos.

Evolução do vegetarianismo entre 2019 e 2021

Nos últimos dois anos, mais de 250 mil pessoas adotaram uma alimentação de base vegetal. Os flexitarianos, isto é, pessoas que têm vindo a reduzir significativamente o seu consumo de carne e peixe, e a trocar a proteína animal pela vegetal, ainda que não completamente, são os que mais têm crescido, representando 9,3% da população.

Já os ovolactovegetarianos (ou vulgarmente chamados de apenas vegetarianos) – quem exclui todos os produtos de origem animal à exceção dos derivados – serão cerca de 2,1% em 2021, enquanto há dois anos eram apenas 0,9%. Em relação à fração de portugueses que exclui completamente os ingredientes e produtos de origem animal, isto é, os veganos, serão cerca de 0,5% em 2021, contra 0,7% em 2019, sendo o único grupo que diminuiu nestes últimos dois anos.

Finalmente, 88,1% dos inquiridos este ano indicam que ainda comem carne e peixe regularmente, sendo ainda a fatia mais significativa da população, valor que, em 2019, estava fixado nos 88,6%.

créditos: The Green Revolution

Deixando as percentagens de lado e olhando para os números absolutos, somam-se mais de 1 milhão de pessoas que optam por uma alimentação vegetariana ou tendencialmente vegetariana: 43 mil veganos, 180 mil vegetarianos e 796 mil flexitarianos. Estamos a falar de 1 milhão e 19 mil pessoas em idade adulta, com mais de 18 anos, o que sugere que este número pode ser muito superior, se considerarmos que há muitos adolescentes a optar por este tipo de alimentação.

De todos estes grupos alimentares, o que registou um maior aumento foi aquele constituído por vegetarianos, com um incremento de 137% entre 2019 e 2021. Também os flexitarianos têm vindo a aumentar, tendo crescido 27% em dois anos.

Que influência tem o número de pessoas que reduzem o consumo de ingredientes de origem animal na população adulta? 11,9% do total de adultos em Portugal – em 2019, eram apenas 9% da população portuguesa.

Número de vegetarianos em Portugal créditos: The Green Revolution 2021

Sobre o estudo

O estudo pode ser consultado online. Foi realizado entre os dias 10 e 15 de junho de 2021, através de questionários online, tendo contado com uma amostra total de 1.012 participantes, com idade superior a 18 anos e residentes em zonas urbanas ou rurais do país. A amostra é representativa da população portuguesa através de diferentes variáveis: sexo, grupo etário, área geográfica e estratificação de habitat. A margem de erro fixou-se nos 3,1%.

Artigo da autoria de Bárbara Baltarejo para a Associação Vegetariana Portuguesa