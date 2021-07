Há muito para explorar no mundo do vegetarianismo e veganismo. Seja no que diz respeito à cozinha propriamente dita ou ao âmbito da ética, onde se incluem temas como a exploração pecuária, os direitos dos animais, o impacto ambiental do consumo de animais, entre outros, a verdade é que há cada vez mais informação disponível.

Os primeiros passos na mudança para uma alimentação de base vegetal podem parecer difíceis, mas nada como a informação para facilitar o processo. Não faltam documentários disponíveis online mas a oferta de livros também é grande. Segue então uma lista de sugestões da Associação Vegetariana Portuguesa.