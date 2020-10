O Planetiers World Gathering, o maior evento de inovação sustentável do mundo, chega a Lisboa nos dias 22 de 23 de outubro.

A conferência terá lugar na Altice Arena e será organizada em modelo híbrido, com parte dos oradores e participantes no espaço do evento, mas com a grande maioria do público a participar online.

O evento juntará, assim, de forma híbrida, um total de 10,000 participantes de mais de 50 países para o debate sobre a sustentabilidade a nível mundial tendo como foco a descoberta de soluções de longo prazo para garantir a proteção do meio ambiente e das condições sociais.

Mohan Munasinghe, laureado com o Prémio Nobel da Paz em 2007, Daymond John, o conhecido ‘tubarão’ do “Shark Thank”, Mathis Wackernagel, fundador da Global Footprint Network e criador do conceito de Pegada Ecológica, David Orban, investidor e advisor da Singularity University e Gustavo Carona, dos Médicos Sem Fronteiras são alguns dos nomes que estarão na Altice Arena no final do mês.

Gina McCarthy, antiga administradora da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, Mike Berners-Lee, autor do bestseller ‘There is No Planet B’, Francisco Piyãko, líder do povo Ashaninka da Amazónia, Brasil, Edgard Gouveia Jr., Bio-arquiteto e urbanista, Adam Woodhall, representante da Extinction Rebellion, entre outros, participarão de forma virtual no evento.

Durante dois dias a Altice Arena será o centro de uma discussão global que junta 100 oradores, mais de 70 expositores e start-ups e 100 investidores. Na maior sala de espetáculos do país serão criados 4 palcos e várias áreas de exposição que garantem uma experiência polivalente aos participantes.

Os participantes poderão navegar pelos innovation studios, zona de exposições, palco principal e até mesmo conversar com outros participantes. O Planetiers Market também está na agenda do evento, uma área que quer ser uma espécie de montra de produtos, serviços e soluções sustentáveis que já existem no mercado.

Os organizadores do evento pretendem aumentar a consciência global sobre os desafios de sustentabilidade que o mundo enfrenta atualmente, como poluição, perda de biodiversidade e desperdício de alimentos, entre outros. Também destacará a necessidade encontrar soluções de longo prazo de forma a neutralizar esses problemas.

O Planetiers World Gathering abordará temas como ecologia, mudanças climáticas, pobreza, educação e fome, com o objetivo sensibilizar e provocar uma transformação de comportamentos de consumo, estimulando uma maior consciência e responsabilidade em geral.

As iniciativas que acontecem no Planetiers World Gathering incluem mentoring, sessões para startups e negócios, iniciativas educacionais, debates e uma ampla gama de sessões de networking.